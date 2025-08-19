19.08.2025 | 21:42

Операция спря Магомед Рамазанов за Световното по борба

Той има проблем в ключицата на дясното рамо

Магомед Рамазанов пропуска Световното първенство по борба в Загреб (13-21 септември). Олимпийският шампион от Париж 2024 ще се подложи на операция. Натурализираният дагестанец има проблем в ключицата на дясното рамо и ще се подложи на хирургическа интервенция в Испания.

Рамазанов беше голям фаворит за златото в Хърватия в кат до 86 кг в свободния стил, след като пролетта стана и европейски шампион.

За Световното от родната федерация до момента са регистрирали 7 представители в свободния стил и 3 при жените. Това са: Ивайло Тисов (57 кг), Микяй Наим (65), Михаил Георгиев (70), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (97), Ален Хубулов (125), Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68) и Ванеса Георгиева (76). „Класиците“ все още не са заявили участие.

Паралелно в Самоков върви Световно първенство за юноши до 20 години. Първите ни осем участници записаха едва две победи.