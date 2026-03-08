08.03.2026 | 20:38

Оперират Малена Замфирова в Австрия

Бащата моли за сериозни юристи, които да поемат случая - те искат да водят дела, да търсят правата си

Младата ни надежда в сноуборда Малена Замфирова ще претърпи нова операция в специализирана болница в Грац, Австрия.

16-годишната софиянка пострада при инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин, където днес и утре са стартовете за Световната купа по паралелен слалом. Пиян турист връхлетя и я удари в гърба извън пистата.

„Малена претърпя сложна хирургична интервенция, която да стабилизира бедрото. Много е рано да се правят оценки. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа. Ние ще направим всичко възможно, за да преодолеем заедно тази ситуация“, каза вицепрезидентът на БФ Ски Георги Бобев.

„Детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да поемат случая – те искат да водят дела, да търсят правата си. Българската държава ще съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки. За момента имаме нужда цяла България да изпраща положителна енергия, да се молим детето да се оправи“, заяви служебният спортен министър Димитър Илиев пред БНТ.