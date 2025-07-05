05.07.2025 | 17:14

Парламентът е поръчал герб за 10 000 лв. за кабинета на Пеевски

Това е единственият депутат, който има привилегията да се кичи с държавния символ

10 000 лева струва гербът в кабинета на Делян Пеевски в Народното събрание. Това съобщи във фейсбук зам.-председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Божидар Божанов, който е и съпредседател на партия „Да, България“.

От известно време той прави проучване как държавният герб се е озовал в кабинета на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания политик и вече едноличен лидер на ДПС и на парламентарната група ДПС-Ново начало.

Божанов попитал официално на 16 юни председателката на Народното събрание (НС) Наталия Киселова кой е разрешил слагането на герба в кабинета на Пеевски, кой го е платил и колко струва. „Тя не отговори на нито един от тези въпроси, освен косвено на единия – „администрацията“, пише депутатът. Той е пуснал и факсимиле от ответа на Киселова.

По поръчка на парламентарната група

В него тя посочва:„С оглед удовлетворяване нуждите от оборудване, техника и обзавеждане в кабинетите в сградите на Народното събрание, предоставянето на материални активи се извършва по искане на съответната парламентарна група и комисия, отправено към администрацията на Народното събрание, а не към председателя.“

В този смисъл, предишното подозрение на Божанков, че председателите на предишните два парламента – Росен Желязков или Рая Назярян – са одобрили закупуването и поставянето на герба, се оказало некоректно.

Гербът като консуматив за снимки с „трофеи“

Когато ти отказват отговори, ги намираш по други начини, посочва мистериозно Божидар Божанов и разкрива следното: „Пеевски си е поръчал герба в края на 50-ото Народно събрание. Явно са решили да разглеждат герба като консуматив и съответно е минало през администрацията (назначавана основно от ГЕРБ през годините). Преценката на администрацията е била, че всичко е окей и са платили 10 хил. лв. обществен ресурс, за да може Пеевски да си има герб, под който да се снима с трофеите си – кметове и депутати, придобити чрез прокуратура, антикорупционна комисия и обещания за финансиране.“

„Когато си олигарх на база на милиони обществен ресурс, но накрая пак искаш държавата да ти плати герба в кабинета (и да ти плаща охраната без основание), си е следваща степен на наглост“, коментира още депутатът.

Тук възниква въпросът всяка прищявка на парламентарните групи ли е длъжна да изпълнява администрацията на НС. И дали наистина закупуване на герб за 10 000 лв. за кабинета на Пеевски е минало без одобрението на председателя на НС – в случая Рая Назарян.

Кой направи герба и защо за толкова пари

Сайтт Клуб Z научил, че поръчката за изработване на герба на Пеевски е подадена към едноличен търговец – „ГРАФИК-55 – РУМЕН ПЕТКОВ“. Успяхме и да се свържем с Петков, който потвърди, че е изработил символ за 10 000 лв., поръчан от Народното събрание. Той обаче не знаел, че е за кабинета на Пеевски.

Защо изработката на държавния символ е струвала толкова скъпо?

„Това не е нещо, което машината да го направи и да хвърли за пет минути. Това е ръчна изработка, отливки, обемен пластичен герб… То само моделите да направиш, ти е достатъчно“, коментира Румен Петков.

Иначе, Божидар Божанов миналия месец отбеляза: „[Пеевски] демонстрира, че вече не просто използва държавни ресурси за обогатяване и разпредеделяне на порции, а използва тези порции, за да узурпира държавна и репресивна власт и това ще се влошава.“

Специален номер и специален кабинет

Проучване на Божанов е установило, че Делян Пеевски е единственият, в чийто кабинет има държавен герб.

Къде се намират гербовете в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ (бившия Партиен дом):

1 брой в кабинета на председателя на парламента

1 брой в пленарната зала

1 брой на трибуната в пленарната зала

1 брой на трибуна за пресконференции в Мраморното фоайе

1 брой в кабинет 222А (на Пеевски)

по един брой на входовете „Изток“, „Дондуков“ и „Цар Освободител“.

В старата сграда на парламента те са:

1 брой в кабинета на председателя на парламента

1 брой в пленарната зала

1 брой на фасадата на сградата над централен вход „Юг“

Кабинетът 222А носи този странен номер пак по искане на Пеевски. Преди той е имал друг номер – 242. Известно е, че това е бил кабинетът на бившия тоталитарен вожд Тодор Живков – тогава сградата е била т. нар. Партиен дом на БКП.