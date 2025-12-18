Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в парламента

Санкционираният за корупция водач на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се е „омел“ от кабинета си, който вече е музей, посветен на „сглобката“ с ПП-ДБ. Това стана ясно от думите на единия от съпредседателите в обединението Ивайло Мирчев.

Вчера Пеевски „покани“ парламентарните журналисти в преобразения си кабинет. По диваните има картонени макети на бивши и настоящи председатели на ПП-ДБ, подписани от ГЕРБ, ДПС и обединението законопроекти, големи пана, на които се виждат предполагаеми съобщения между Кирил Петков и Пеевски. Музеят си има и уредничка. Не е ясно къде е новият кабинет на лидера на ДПС-НН.

„След нашето искане Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел и кабинетът му вече е музей. Това има символно значение. Знак за неговото обезвластяване от гнева на хората“, каза Мирчев. Следващата стъпка, по думите му, е комисията по вътрешна сигурност да гласува свалянето на охраната на Пеевски. „За да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети“, каза Мирчев пред журналисти в парламента.

Мирчев обвини ДПС-НН, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. „Никога Христо Иванов не е ползвал нито охрана, нито шофьор, откакто сме представени в българския парламент. Излъгаха и за броя охранители от НСО, за заплатите, за броя на баретите, за полицията и жандармерията, които поддържат охраната на Пеевски. Има и въпроси по отношение на колите, които се използват“, каза той.

Според другия съпредседател в ПП-ДБ Божидар Божанов „Пеевски започва да губи един по един символите на своята нелигитимна власт“. „Пеевски е наврян там, където заслужава – в някоя малка стаичка. Задачата е на изборите той да остане в ъгъла. Затова ще настояваме и за машинното гласуване и ограничаването на изборните измами“, подчерта Божанов.