17.01.2026 | 20:57

Пеевски прави конкурент на „Еконт“

След като не успя да превземе куриерската фирма на Николай Събев, корупционерът притиска държавни и общински структури да сключват договори с “Пигеон експрес” ЕООД

Нова куриерска фирма с амбиции за национално покритие, регистрирана в централата на охранителната група „Трафик“ в Пловдив, започва агресивно навлизане на пазара. Според бившия апелативен прокурор на София Иван Петров, дружеството „Пигеон експрес“ ЕООД се подготвя да поеме обслужването на държавни и общински структури на мястото на лидера в сектора „Еконт“, собственост на бившия транспортен министър Николай Събев.

„От 05.01.2026 г. вървят масови предизвестия на държавни и общински структури до ‘Еконт’ за прекратяване на договорите за куриерски услуги и ударно откриване на офиси и набиране на служители“, заяви Иван Петров.

Връзката „Трафик“ – Пловдив

Проверка в Търговския регистър потвърждава, че „Пигеон експрес“ е регистрирана на адрес ул. „Орловец“ 9 в Пловдив – сградата, известна като щаб на охранителната фирма „Трафик СОТ“ и новинарския сайт TrafficNews. Управител на новото дружество е Александър Апостолов, който е собственик и лице на групата „Трафик“.

Въпреки че фирмата е съвсем нова, справка в платформите за работа показва безпрецедентна активност. Само за последните 24 часа „Пигеон експрес“ е публикувала над 60 обяви за наемане на шофьори-куриери и администратори в десетки градове, включително Враца, Козлодуй, Мездра, Пазарджик и Пирдоп. Това потвърждава тезата за координиран и масиран старт, който изисква огромен начален капитал.

Сянката на Пеевски и войната с „Еконт“

Според източници на Петров, зад проекта стои влиянието на Делян Пеевски, който се опитва да удари бизнеса на политическия си опонент Николай Събев. Твърди се, че държавният апарат е инструктиран да пренасочи кореспонденцията си към новия играч.

„Ясно е в ръцете на кого ще попадне държавната и общинска кореспонденция. И парите за придвижването ѝ не са за подценяване“, коментира бившият прокурор.

Собствеността на капитала на „Пигеон експрес“ се води на Елена Петлешкова, фамилия, която също се свързва с бивши съдружници в групата „Трафик“.

Ако информацията за натиск върху общините се потвърди, това би представлявало заобикаляне на Закона за обществените поръчки, тъй като смяната на доставчик на услуги за бюджетни организации изисква прозрачни тръжни процедури. До момента няма официален коментар от Николай Събев или от ръководството на „Еконт“ за твърденията за прекратени договори.

Иван Петров, бивш апелативен прокурор на София