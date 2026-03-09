09.03.2026 | 10:51

Пеевски отмъщава на Весела Лечева заради мама Ирена

Тази жена махна мама от тотото!, жалвал се председателят на ДПС-Ново начало

Делян Пеевски си отмъщава на Весела Лечева заради майка си Ирена Кръстева. Чрез съда корупционерът, който открадна ДПС от Ахмед Доган, не допуска законно избраната председателка на Българския олимпийски комитет (БОК) реално да заема поста и държи насила там Стефка Костадинова.

Ненавистта и омразата на Пеевски към Весела Лечева е насадена от майка му Ирена Кръстева, която по време на кабинета „Сакскобургготски“ беше директор на Тотото, разказват източници на МИГNews.info. Когато през 2005 г. кабинетът „Станишев“ назначава Весела Лечева за председател на Държавната агенция за младежта и спорта (сега Министерство на спорта), първата й работа е да уволни шефката на Българския спортен тотализатор. Ирена Кръстева приема тежко отстраняването си – напуска НДСВ и заедно сина си отиват да служат на ДПС и Ахмед Доган.

„Лечева е палача на семейство Пеевски. Конфликтът в БОК е на лична основа“, обясняват от обкръжението на политика, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. И допълват: „Пеевски каза, че съдът ще вземе решение по казуса, когато реши той. Но каквото и да реши тя няма да е шеф на БОК, освен ако властта в България кардинално не се смени“.

„Тази жена махна мама!“, жалвал се още Делян Пеевски

Така тривиалният конфликт на лична основа между Ирена Кръстева е Весела Лечева доведе до институционален блокаж, а над година България подигравана в МОК и световните медии.