04.01.2026 | 22:08

„Пиарката“ Диана разсмя мрежата: Интервюто на Борисов има 120 000 гледания, толкова бяха и „хората на протестите“

Сравненията й са напълно неадекватни

Упражняващата се в пиар бивша учителка и синдикалистка Диана Дамянова разсмя социалните мрежи с уникално сравнение на последното интервю на Бойко Борисов с масовите протести през декември миналата година. Възрастната дама с огромните си претенции за знамичост, начетеност и уникалност очевидно отново открито работи (със скромните си възможности) за ГЕРБ.

Публикуваме коментар във „Фейсбук“, който накратко осмива неадекватния й опит за лъскане на имидж:

„Днес пиарката Дамянова ни информира, че Борисов имал 120 000 гледания на някакво интервю и това било „колкото хората на протестите“.

Сериозно ли? Да сравняваш гледания във Facebook с реални хора, излезли физически на площада, е не просто неадекватно -това е обида за интелекта. Гледане ≠ човек. Гледане ≠ позиция. Гледане ≠ риск, студ, часове на крак, лице в лице с полиция и власт.

На площадите хората не „скролваха“, а дойдоха физически. По няколко пъти. В различни дни. В различни градове. С имена, тела и плакати.

И още нещо, което удобно се пропуска. Последното интервю на Асен Василев за годината събра 2 млн гледания за два дни. Десетки пъти повече от гледанията на Борисов!

Хайде малко по-сериозно!“