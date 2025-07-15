15.07.2025 | 13:30

Пияна като кирка 22-годишна шведска туристка се хвърли от терасата на хотел в Слънчев бряг

Момичето е паднало върху тревните площи, малко по-късно починало в болницата

22-годишна шведска гражданка почина, след като падна от терасата на хотел в Слънчев бряг при доста мистериозни обстоятелства, съобщи бургаският сайт Флагман.бг. Случаят е от събота през нощта, когато момичето и гаджето й – също швед, на 23 години, се прибрали в комплекс „Golden Hermes“ в курорта след ударен алкохолен запой.

Пред разследващите момчето обяснило, че, когато се прибрали в хотелската стая на 4-ия етаж, влязъл в банята, за да се изкъпи. Когато излязъл видял, че приятелката му я няма и започнал да я търси. Погледнал през балкона и съзрял безжизненото й тяло да лежи в тревните площи, близо до басейна.

Веднага слязъл при нея, тогава момичето било все още живо. Позвънил на рецепция и уведомил полицията за случилото.

Установено е, че 22-годишното момиче се е метнало от 4-ия етаж, паднало е от над 10 метра височина, но тревните площи явно са омеколити удара. Веднага е откарана в болница, но лекарите не успeли да се преборят за живота. Шведката издъхнала от раните си.

При направената аутопсия е станало ясно, че чужденката е изпила изключително голямо количество алкохол. Не е изключено да се е подхлъзнала и да е паднала случайно от балкона.

Приятелят й е бил отведен за разпит. Не е задържан. Няма данни за насилие, посочи още нашият източник.