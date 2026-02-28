Според свидетелски показания на Кристиян Христов, подкупите са пренасяни в плик, като срещите са се провеждали в ресторант „Осемте джуджета“. Ситуацията се заплита още повече от трагичен инцидент – майката на Георгиева, Румяна Петкова, е открита мъртва след пожар в дома си.
Въпреки първоначалните версии за задушаване, съседи твърдят, че са видели съмнителен автомобил с русенска регистрация, което поражда съмнения за умишлено убийство от страна на мафията.
Междувременно самият Петьо Петров остава в неизвестност за властите, докато срещу него и Христов текат обвинения за пране на пари и незаконни записи. Теодора Георгиева е сочена за един от най-доверените хора на Пепи Еврото в съдебната система, като кариерата ѝ е била подпомагана от лобисти в замяна на лоялност към престъпните структури.
Източник: Уикенд