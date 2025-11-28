28.11.2025 | 19:01

Полицай спира колегата си, който провокираше и се плезеше на протестиращите (видео)

Видях те! Не е начинът това, казва служителят на реда на Петко Атанасчиков

В социалните мрежи се разпространява видеоклип, на който се вижда как полицай спира агресивния си колега, който в нощта на многохилядния протест в центъра на София на 26 ноември провокираше и дразнеше протестиращите.

В нощта на протеста се завъртя клип, който показва как брадатият полицай се плези провокативно на протестиращите и им се смее демонстративно.

Днес става ясно, че все пак колега на оскандаления служител на реда му е направил забележка за поведението.

„Видях те! Не е начинът това„, чува се да казва мъжът на видеото, очевидно недоволен от това, което е видял.

Оказа се, че брадатият и плезещ се на протестиращите униформен е редови полицай – Петко Атанасчиков със служебен номер 243017.

Директорът на СДВР Любомир Николов трече информацията, че плезещият се полицай е бил служител на скандалната охранителна фирма „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранява само от щатни полицейски служители.