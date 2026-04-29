29.04.2026 | 10:10

Пореден фалит: „Магазин за хората“ остана без ръководство. Всички подадоха оставка

От Съвета на директорите посочват като мотив липсата на институционален диалог, ясна управленска посока и подкрепа от принципала

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка, като мотивът е липса на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните.

В съобщение до медиите от ръководството на държавното дружество посочват, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът е работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала – министърът на земеделието, често е ставала чрез медиите. Според тях това е довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.

Към момента дружеството има създадени „щандове“ в 110 магазини на Централния кооперативен съюз в близо 90 населени места основно в Пловдивска област, като още 30 са в процес на договаряне в Пазарджишко и Хасковско. От дружеството твърдят, че хранителните стоки, които се продават на тези щандове, са с 20-30% по-ниски цени от непромоционалните цени в големите търговски вериги.

Тримата членове на директорския борд посочват, че са работили с ангажираност към социалната кауза, а не заради възнагражденията, и заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието. Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.

Държавното дружество „Магазин за хората“ бе създадено към Министерството на земеделието и храните през август 2025 г. по инициатива на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски със заявката да бъде изградена държавна верига магазини с евтини хранителни и нехранителни стоки приоритетно на български производители. За целта от бюджета за 2025 г. бяха отпуснати 10 млн. лв.