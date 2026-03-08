08.03.2026 | 16:49

Порнозвезда овърша 400 мъже за 24 часа и забременя, сега търси кой е бащата

Тъй като Бони Блу се надяваше да забременее след маратона, по време на половия акт мъжете не са използвали предпазни средства

Скандалната порнозвезда Бони Блу забременя след 24-часов секс маратон с 400 участници и сега издирва бащата на детето си, пише Daily Mirror.

Бройката на мъжете, участвали в събитието, е доста по-малка от миналата година, когато се включиха 1057. Тогава обаче всеки мъж разполагаше с по-малко от 40 секунди, докато този път те са имали повече време и шанс да завършат работата си.

Въпреки това опашката от желаещи се движела толкова бавно, че някои трябвало да чакат седем часа, за да се срещнат със звездата.

Тъй като Бони Блу се надяваше да забременее след маратона, по време на половия акт мъжете не са използвали предпазни средства.

Две седмици след събитието, което се проведе в началото на февруари в лондонското имение на 58-годишния милионер Едуард Дейвънпорт, британката публикува видеоклип, в който разкрива, че се е почувствала зле по време на почивката си в Тенерифе.

Русокосата фурия обаче казва, че е обмислила нещата предварително.

„Ето защо събирах ДНК проби онзи ден. Взех ДНК проби и информация за контакт от тях“, обяснява британката.

Всички мъже, участвали в секс маратона, са били предварително тествани за болести, предавани по полов път. Те също така са били задължени да предоставят на организаторите телефонните си номера и да дадат проба от устата си за генетично изследване.

В миналото Бони Блу твърдеше, че може да зачене само чрез ин витро оплождане. Може би и затова голяма част от последователите й в мрежата не повярваха, че е бременна и определиха съобщението й като рекламен трик.

Няколко жени дори я обвиниха в спекулация по една толкова чувствителна тема.

„Не е правилно жените да ми се ядосват, защото са претърпели спонтанен аборт“, отговори Бони Блу на критиците.

„Ужасно е, че е трябвало да преживеят такава загуба; не мога да си представя как са оцелели. Но това не се е случило заради мен“, посочи тя.