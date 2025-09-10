10.09.2025 | 12:19

Пребитият шеф на МВР в Русе клати стола на Даниел Митов

Лидерите на управляващата коалиция се чудят как са излязат от конфузната ситуация заради информацията, която беше обявена в началото, а впоследствие се оказа по-различна

Странната история с побоя над директора на МВР в Русе Николай Кожухаров разклати поста на вътрешния министър Даниел Митов. Лидери на партиите в управлението, както и депутати от вътрешната комисия на парламента се чудят как да излязат от конфузната ситуация заради информацията, която беше обявена в началото, а впоследствие се оказа по-различна. Според запознати Николай Кожухаров временно ще бъде отстранен от поста си, докато не се изясни целият случай, а през това време МВР и Митов ще запазят мълчание, твърди „Филтър“.

Историята започна с публикация във Фейсбук на русенския кмет Пенчо Милков. Той обяви, че Николай Кожухаров е жестоко пребит, защото направил забележка на младежи, които шофирали опасно по улица в града. Поне така му казал Кожухаров. После стана ясно, че тийнейджърите не са въртели гуми и първи са нападнати от приятел на полицейския директор. Те не са арестувани веднага, а часове по-късно, когато Кожухаров влиза в болница. Оказа се, че полицай номер 1 в дунавския град не е отивал на фитнес, каквато беше първоначалната версия, а се е връщал от кръчма.

Случаят стигна до върховете на държавата. „Наливаме вода в мелницата на Радев и опозицията“, категорични са депутати, според които напрежението ще расте, ако няма оставки. Те смятат, че Митов най-вероятно ще запази поста си, но не и Кожухаров. Според тях опитният полицейски директор е заблудил министъра, който има опит във външните работи, но не и във вътрешните.

Николай Кожухаров не за първи път напуска системата на МВР. Той е дългогодишен началник на Криминална полиция до 2019 година. Стана известен с ланеца и татуировките си покрай разкриването на жестокото изнасилване и убийство на русенската журналистка Виктория Маринова, за което има основна роля. После напусна системата на МВР доброволно, докато „Вътрешна сигурност“ прави проверки за нерегламентираните му връзки с ъндърграунда.

В Русе е сочен за близък до Илиян Митев-Мацола, Чавдар Георгиев-Тавата и братята Атанас и Пламен Бобокови. След като напуска МВР, се захваща с частен бизнес и дори става собственик на фирма за внос на автомобили. През 2022 година обаче прави първи стъпки за връщане в системата. В Русе не е тайна приятелството му със съветника на Румен Радев Пламен Узунов, с когото са набори и са учили заедно в Академията на МВР в началото на 90-те години. Явява се на конкурс и го печели.

В края на 2022 година се завръща като разследващ полицай в Добрич. Случайно или не, по това време вече управлява служебният кабинет на Гълъб Донев с вътрешен министър Иван Демерджиев, който е назначил Кожухаров обратно в системата.

По-късно той се връща в Русе, отново оглавява Криминална полиция, а през октомври миналата година е назначен временно за директор, но не е титуляр на поста. В началото на случката с побоя в Русе Демерджиев се възмути публично от постъпката на младежите, но след това не е коментирал развитието на събитията.