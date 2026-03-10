10.03.2026 | 11:37

Профилът на Ралица Асенова във Фейсбук е изтрит

Това се случи, след като майката на Николай Златков поде публична битка да види тялото на сина си

Тази сутрин профилът на Ралица Асенова – майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков, внезапно изчезна от фейсбук.

Това стана малко след като Асенова публикува трогателен разказ за Ивей – Ивайло Иванов – един от шестимата от групата от Петрохан.

Публикацията ѝ събра много реакции и споделяния, но малко след това профилът ѝ се оказа недостъпен.

Ралица е получила шаблонно съобщение, че заради „нарушаване на стандарти за рекламиране“ достъпът до профила ѝ е ограничен. Следва предупреждение, че ако нарушенията продължат, профилът може да бъде деактивиран.