10.03.2026 | 11:37
Профилът на Ралица Асенова във Фейсбук е изтрит
Това се случи, след като майката на Николай Златков поде публична битка да види тялото на сина си
Тази сутрин профилът на Ралица Асенова – майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков, внезапно изчезна от фейсбук.
Това стана малко след като Асенова публикува трогателен разказ за Ивей – Ивайло Иванов – един от шестимата от групата от Петрохан.
Публикацията ѝ събра много реакции и споделяния, но малко след това профилът ѝ се оказа недостъпен.
Ралица е получила шаблонно съобщение, че заради „нарушаване на стандарти за рекламиране“ достъпът до профила ѝ е ограничен. Следва предупреждение, че ако нарушенията продължат, профилът може да бъде деактивиран.
