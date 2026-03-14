14.03.2026 | 20:15
Радев: Борисов предаде цяла България в ръцете на Пеевски (снимки)
Несъстоятелно е точно той да говори за предателства, заяви лидерът на "Прогресивна България"
Президентът от 2017-2026 г. Румен Радев заяви в Кюстендил, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг. Той бе гост на града по покана местната структура на „Прогресивна България“ по повод избора на конкурса за девойка „Кюстендилска пролет“.
Ето какво каза неформалният лидер на „Прогресивна България“: 

Природата ни напомня, че след тъмнината на зимата винаги настъпва пролетта. Очаквам тази година политическият календар да следва природния календар и през април да настъпи политическата пролет, която всички българи очакват. Това зависи от всички нас.

Стана традиция всяка българска пролет да започва от Кюстендил и благодаря за поканата на всички тези хора да бъдем заедно на прекрасния празник в града.

Несъстоятелно е точно Бойко Борисов да говори за предателства, след като самият той предаде не само своята партия, а и цяла България в ръцете на Пеевски. Що се отнася до договора с „Боташ“, благодаря на министър Трайков, който макар и от дистанцията на времето, осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Въпросът е той да се използва.

Лидерска битка се води от девет години и това е битката за освобождаване на България от олигархичния управленски модел, който докара страната ни до последно място във всички европейски класации. Тази олигархия се е просмукала на всички нива на държавния апарат. Тя не само ограбва публичния ресурс, тя притиска и рекетира бизнеса и нашата задача е всички заедно да разградим този порочен модел.

Листите на „Прогресивна България“ ще бъдат регистрирани в законоустановения срок. Ще бъде обявена и нашата политическа платформа и подробна програма с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено, устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина.

