Радев: Борисов предаде цяла България в ръцете на Пеевски (снимки)

Природата ни напомня, че след тъмнината на зимата винаги настъпва пролетта. Очаквам тази година политическият календар да следва природния календар и през април да настъпи политическата пролет, която всички българи очакват. Това зависи от всички нас.

Стана традиция всяка българска пролет да започва от Кюстендил и благодаря за поканата на всички тези хора да бъдем заедно на прекрасния празник в града.

Несъстоятелно е точно Бойко Борисов да говори за предателства, след като самият той предаде не само своята партия, а и цяла България в ръцете на Пеевски. Що се отнася до договора с „Боташ“, благодаря на министър Трайков, който макар и от дистанцията на времето, осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Въпросът е той да се използва.

Лидерска битка се води от девет години и това е битката за освобождаване на България от олигархичния управленски модел, който докара страната ни до последно място във всички европейски класации. Тази олигархия се е просмукала на всички нива на държавния апарат. Тя не само ограбва публичния ресурс, тя притиска и рекетира бизнеса и нашата задача е всички заедно да разградим този порочен модел.

Листите на „Прогресивна България“ ще бъдат регистрирани в законоустановения срок. Ще бъде обявена и нашата политическа платформа и подробна програма с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено, устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина.