Радев подкрепи протестите срещу „коалиция Магнитски“

Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, „които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“.

„Но нека не се заблуждаваме – докато хазната е ръцете на коалиция „Магнитски“ парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.

Президентът заяви, че този бюджет е предупреждение за това, което „ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано“.

Цитира Славейков – „всичко, което се прави за народа – без народа, не е праведно и не е законно“.

Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ.