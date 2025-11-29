29.11.2025 | 10:57
Радев подкрепи протестите срещу „коалиция Магнитски“
Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, каза президентът
Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви президентът Румен Радев в Ботевград. Той взе участие в тържественото честване на празника на града.
Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление, каза държавния глава.
Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, „които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация“.
„Но нека не се заблуждаваме – докато хазната е ръцете на коалиция „Магнитски“ парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.
Цитира Славейков – „всичко, което се прави за народа – без народа, не е праведно и не е законно“.
Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ.
