27.08.2025 | 11:23

Радев и Доган пускат новите партии едновременно?

Президентът и бившият почетен председател на ДПС вече са се срещали и са разговаряли по въпроса

Двете нови партии на Румен Радев и на Ахмед Доган щели да се появят по едно и също време. Това разкриха хора от обкръжението на държавния глава, които твърдят, че президентът и бившият почетен председател на ДПС вече са се срещали и са разговаряли по въпроса.

Според информация на „Филтър“ кукловодите и на двата политически проекта са едни и същи, а схемата, по която ще ги правят, също е сходна. И двете формации ще бъдат оглавени най-вероятно от други хора, а Радев и Доган ще са на втори план и няма да са лидери по регистрация. Идеята на това синхронно плуване била да бъде атакувано по-мощно сегашното управление, доколкото от някакви нови партии би могъл да се очаква подобен ефект.

Президентът по закон не може да бъде партиен лидер, затова Радев щял да изчака края на мандата си. Той ползвал модела на Борисов, който беше кмет на София, когато в края на март 2006 г. беше регистрирано гражданско сдружение под името „Граждани за европейско развитие на България“. Тогава негов председател стана Душана Здравкова, а заместник-председатели бяха близките на Борисов Цветан Цветанов и Красимир Велчев. Цветанов дори беше зам.-кмет на столицата, но подаде оставка, за да поеме партийното строителство. ГЕРБ се регистрира като партия 6 месеца след регистрирането на сдружението – през декември 2006 г. Самият Борисов първоначално не беше лидер, но се знаеше, че ГЕРБ е неговата партия. Той става председател чак през 2010 г.

Тази схема се оказа добре работеща и затова сега Радев ще направи същото, твърдят близки до държавния глава. Инициираният от него проект щял да има друг формален лидер, докато изтече президентският мандат, след което той ще поеме ръководството. След като катастрофира в сблъсъка за ДПС с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Ахмед Доган изпадна в безпътица и обяви, че прави нова партия. Той даде срок от 3 месеца за нейното създаване и посочи основните фигури – все познати от миналото на ДПС лица.

Финансирането на двата проекта имало и някои общи източници, твърдят посветени. Те планирали „мощен старт“ наесен, за който имало специална тайна среща на язовир „Копринка“ – знаково за русофилите място. Кукловодите се опасявали, че ако заложат само на единия състезател, успех нямало да има. Затова карали Радев и Доган да синхронизират усилията.

Това обаче не означава, че веднага ще поискат предсрочни избори. Напротив, ще се снишават до момента, в който преценят, че имат достатъчно мощ да се пробват за поредния служебен кабинет – практика, която години наред създаваше икономическа и политическа нестабилност у нас.