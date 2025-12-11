11.12.2025 | 15:30

Радев подава оставка навръх Нова година?

Президентът искал да скочи на политическата сцена като първа сила, и то с внушителна преднина

Ще го направя, когато най-малко очаквате. Така президентът Румен Радев отговори преди два дни на журналистическия въпрос: „Готов ли сте вече да излезете със свой политически проект?“. Въпросният неочакван за всички момент е в навечерието на Нова година, довериха от кръговете на властта.

След втория супер мащабен протест снощи държавният глава най-после се убедил, че няма за кога повече да отлага обявяването на своя собствена партия, с която да щурмува властта. През последните дни всички на жълтите павета подушвали мириса на нови избори, а от днес, след оставката на правителството, те вече са факт. Затова и Радев най-после се решил да скочи в дълбокото.

Нестандартната крачка, която ще е прецедент в българсктата политика, той щял да направи в Новогодишната нощ по време на традиционното си обръщение към нацията. Тогава се очаква Радев да хвърли оставка като президент и да оглави недоволството на площада.

Подобни очаквания се появиха даже и в социалната мрежа. В сряда бившата царистка Любка Качакова например обяви следното: „Най-малко очаквам партията да бъде обявена в Новогодишната нощ”.

Според Лупа.бг Румен Радев, също като Борисов, е максималист и се надявал моментът да му помогне да скочи на политическата сцена като първа сила, и то с внушителна преднина пред останалите. Така на практитка той се готвел да обере плодовете на протеста преди всички останали. Това немунуемо ще доведе до нов конфликт с ПП-ДБ, въпреки вежливия тон помежду им напоследък, защото протестърите най-вероятно ще се почувстват като измамените камилчета – които са организирали всичко, подпалили са искрата, а после някой друг е обрал лаврите. В същото положение най-вероятно ще се окажат и МЕЧ, „Величие”, „Възраждане”, въпреки че последните са готови да управляват с Румен Радев.