08.01.2026 | 14:07

Радев ще се яви на изборите с партия на Таки?

Целта на Пеевски е на следващите избори да има 80 депутата, за да блокира избора на нов ВСС

Чувам слухове, че все пак президентът Румен Радев ще се яви на изборите по вече отиграната от НДСВ схема – с мандат на две чужди партии. Едната партия, за която се говори, обаче е финансирана от Христофорос Аманатидис – Таки, т.е. Делян Пеевски, и Радев го знае.

Затова не вярвам да ползва нея, но има и други, партии да искате. Тази седмица трябва вече да се изясни картината.

Ръководството на БСП се надява май да вземе третия мандат и да се опита да отиграе „експертно правителство“, разбира се изцяло под контрол на Пеевски и Бойко Борисов. Няма да стане. Ще ходим на избори.

Целта на Делян Пеевски на следващите избори е проста – да има поне 80 депутата, които контролира, за да може да блокира избор на нов ВСС и оттам избор на нов главен прокурор. ДПС не може да направи 80 депутата, затова казусът пред Пеевски е как да контролира повече депутати. Ще има политически инженеринг, пак.

Георги Кадиев, Фейсбук