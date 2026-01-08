Радев ще се яви на изборите с партия на Таки?

Чувам слухове, че все пак президентът Румен Радев ще се яви на изборите по вече отиграната от НДСВ схема – с мандат на две чужди партии. Едната партия, за която се говори, обаче е финансирана от Христофорос Аманатидис – Таки, т.е. Делян Пеевски, и Радев го знае.
Затова не вярвам да ползва нея, но има и други, партии да искате. Тази седмица трябва вече да се изясни картината.
Ръководството на БСП се надява май да вземе третия мандат и да се опита да отиграе „експертно правителство“, разбира се изцяло под контрол на Пеевски и Бойко Борисов. Няма да стане. Ще ходим на избори.
Целта на Делян Пеевски на следващите избори е проста – да има поне 80 депутата, които контролира, за да може да блокира избор на нов ВСС и оттам избор на нов главен прокурор. ДПС не може да направи 80 депутата, затова казусът пред Пеевски е как да контролира повече депутати. Ще има политически инженеринг, пак.
Георги Кадиев, Фейсбук
