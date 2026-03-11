Ралица Асенова купила подарък за Алекс Макулев след смъртта му, ще го погребат с него

Майката на загиналия Ники Златков Ралица Асенова отново е във фейсбук. Профилът й в социалната мрежа се появи и тя продължи с разказите за откритите застреляни на Петрохан и Околчица. Този път той е за 15-годишния Александър Макулев:
Сашо
Кой е Сашо?
Сашо е мое дете, въпреки че биологично не съм му майка.
Така го почувствах още в мига, в който го видях през 2020 г.
Беше с Ивей и той му каза, че аз съм майката на Ники. Това лъчезарно същество скочи и ме прегърна така, сякаш сме най-близките хора на света и просто не сме се виждали отдавна.
И в този миг той стана и мое дете вътре в сърцето ми.
И така е до днес.
И така ще остане до края на живота ми.
Обичах да го наричам Сашето и това страшно дразнеше Ники.
Той ми се караше, че е Сашо, и че това умалително не му отива.
Често ми казваше:
„Виж го колко е здрав и силен — това обръщение не му отива.“
И неизменно ми показваше мускулите му, а най-вече дланите му, които наистина бяха изключително силни — не като на 15-годишен тинейджър.
А Сашо само се усмихваше.
Ту гушкаше него, ту гушкаше мен.
И започваше да ни убеждава как и двамата сме прави.
Ники накрая се предаваше и казваше:
„Ето, пак се включи дипломата в него.
Най-добрият дипломат в света е нашият Сашо.“
Той не търпеше и най-малкия спор.
Дори когато с Ники обсъждахме филми и герои и не бяхме на едно мнение, Сашо неизменно се включваше да ни обясни как и двамата сме прави.
Сашо беше „талисманът на къщата“.
Разбира се, Ники му беше дал това определение. Но то беше напълно заслужено. За всички той беше съкровище. Живееше обграден с огромна обич и подкрепа.
Ники беше този, който сплиташе косата му всяка сутрин.
Те бяха като братя и Ники се държеше с него точно така — като по-големия брат. Онази безкрайно дълга и красива коса…Когато бях горе, често го молех да не я сплита веднага, за да му се порадвам с пусната коса.
Индианец!
Толкова приличаше на индианец.
И той го знаеше — и много му харесваше, когато му го казвах.
Сашо беше най-щастливият и спокоен тинейджър, когото съм виждала. Другият такъв беше самият Ники на тази възраст. Сутрин Сашо извеждаше Один — черната овчарка — на разходка.
Връщаше се със зачервени бузи и огромен ентусиазъм.
Хранеше кучето и котката и после идваше да ме гушне и да ме попита дали имам нужда от нещо.
После сядахме на дивана.
И неизменно ме молеше да му разказвам истории за Ники, когато е бил малък.Слушаше с огромен интерес.
И никога не му омръзваше — дори когато му разказвах една и съща история по негова молба.
Той никога нямаше нужда от нищо.
Никога не ми позволяваше да му приготвя храна или да върша нещо в кухнята. Ако вземех метлата и започнех да мета хола, неизменно някой от тях се появяваше да ми я вземе от ръцете. Най-често това беше Сашо. Настаняваше ме на дивана да си почивам и да си говорим.
Обичаше да правим творчески неща заедно. Една нощ седяхме всички и ги учих как се правят хартиени звезди.
На Сашо това му стана любимо.
Шегуваха се, че съм гуруто на хартиените творения.
Веднъж бях поръчала хартиени лентички, които светят в тъмното, за да направим много светещи звездички. Направихме наистина много. Той ги занесе в стаята си и често ми казваше, че още светят там. Дори наскоро ми каза, че още си светят и му напомнят на мен.
Правила съм няколко картини за него.
Но тази зима в мен се появи силно желание да му правя и други подаръци.
Осъзнах, че на Ники винаги нося специален подарък, а на Сашо — по-общи неща. Ники много се зарадва на тази идея и веднага започнахме да обсъждаме плана за действие.
Оказа се, че всички имат восъчни печати… само Сашо няма. И аз веднага реших да поправя това. Поръчах няколко печата, за да има избор.
Когато се качих горе, с Ники ги разгледахме заедно и бяхме убедени кой печат е за него. Но аз настоявах той сам да си избере от всичките, този, който му харесва най- много.
Иво ме поздрави за това.
Седнахме и наблюдавахме как Сашето (съжалявам, Ники) не може да избере.
А знаете ли защо?
Защото искаше първо другите да си изберат. Накрая се наложи да избере.
И призна, че най-много му харесва печатът с дървото.
Прегръдката, която получих тогава, беше още по-силна от обикновено.
На следващото ми идване му донесох кожен тефтер с инкрустирано дърво, перо и мастилница. Тефтерът и перото бяха зелени. Когато ги видя… очите му се изпълниха с възхищение.
Притисна подаръка до сърцето си
и веднага отиде в стаята си да го изпробва.
Иво се появи и като разбра какво нося този път за Сашо каза:
„Хайде, дано този подарък го стимулира да пише повече.“
Точно тогава Сашо влезе сияещ и каза:
„Много е яко да се пише с перо!
И изглежда много красиво!“
Иво ме погледна и каза:
„Право в десетката. Браво.“
Последният подарък…
както и следващият след него… не успяха да стигнат до Сашо.
Една специална статуетка, която Ники избра, не пристигна навреме преди последното ми ходене.
Имаше и още един подарък, който щеше да е за по- следващия път — кожена гривна.
Избрах я Ники сама, защото вече те няма да я одобриш. И я купих още преди 3 седмици, когато вече знаех, че и вас ви няма.
Ще я сложа на ръката на Сашо
преди да бъде погребан.
Сашо беше щастлив.
Безкрайно щастлив.
Сашо беше силен.
Сашо беше мъдрец в тяло на дете.
Сашо беше чиста любов.
Сашо беше емпатия.
Сашо беше мъдрост.
Сашо беше външна и вътрешна красота.
Сашо щеше да помага на безкрайно много хора със светлината и мъдростта, които носеше.
Той беше светлина и обич за всички нас, които имахме щастието да го познаваме.
Този жесток свят не го заслужаваше.
Благодаря ти за многото прегръдки и любов, които ми даде.
Благодаря ти, че ми позволи да те науча как се правят хартиени звездички.
Благодаря ти, че ме обичаше и прекарваше толкова време с мен.
Благодаря ти, че ме научи, че човек може да обича едно дете като свое собствено, дори когато не е негово биологично дете.
Нека ръката изстреляла куршума в главата на Сашо изсъхне!!!
Нека поръчителя на това престъпление да получи публичния съд, който заслужава. Нека всички замесени по какъвто и да било начин в това убийство да останат в мрака, в който заслужават да бъдат. Нека всички, които говориха против тях, тези които ни разказваха в каква поза е умрял Сашо и как е търсена семенна течност в него замлъкнат напълно или бъдат принудени да се извинят публично. Срам и позор!
Това е клетва на една небиологична МАЙКА към всички участвали в убийството и гаврата с паметта на 15 годишния Сашо!
1 коментар
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Стига! Стига!Стига! Омръзна ми! Спри! И не кълни!Помогна ли на умиращи онко деца? Помогна ли на деца преживели травма? Помогна ли на пострадали от катастрофи деца?