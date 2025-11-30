Репликата на Асен Василев „Кой разпореди това безобразие?!“ влезе в рап парче (видео)

Пиарът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин разпространи късно снощи видео, в което лидерът на партията Асен Василев излиза на сцената на музикален клуб и произнася „Кой разпореди това безобразие?!“, след това бендът подхваща думите му и ги вплита в парче. Това се случва в Club Mixtape 5 в София при гостуването на варненската ска кор/пънк група Pizza.

Възмущението на Василев избухна миналата сряда, когато в парламентарната почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия – 2 часа преди обявеното редовно заседание, за да бъде претупано приемането на второ четене на бюджетите на НЗОК и Националния осигурителен институт. Тогава Асен Василев осуети намерението на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от ДПС-НН, като започна да повтаря безспир „Кой разпореди това безобразие?!“ и „Няма да стане по този начин! „. Депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му изтръгне микрофона.

В крайна сметка комисията започна работа в редовно време, паралелно с това на Ларгото тръгна протестът, организиран от ПП, в който се включиха десетки хиляди граждани. Имаше и представители на бизнеса. На другата сутрин Бойко Борисов каза, че изтегля бюджета от парламента, но в петък се оказа, че нямал това предвид, а че настоящият бюджет ще се преработи. Това предизвика нов гняв и ПП и ДБ свикаха нов протест в понеделник, 1 декември. Борисов се опита да успокои положението, като каза, че в крайна сметка какво ще се случи с бюджета, ще се реши във вторник.