13.08.2025 | 14:08

Румъния още издирва затворника Брендо чрез Интерпол заради убийство

От години в Букурещ върви разследване за убийството на ченгето под прикритие Спиридон Джордже

Наркобаронът Евелин Банев-Брендо продължава да е част от списъка на Интерпол с издирвани по цял свят престъпници, макар от една година постоянният му адрес да е известен – Централният софийски затвор. Повод е искане на румънските ченгета, който държат на всяка цена Банев да им гостува. Явно властите в Букурещ нямат вяра, че молбата им ще бъде изпълнена от българските колеги, затова са потърсили съдействие от световната полицейска организация. От Интерпол откликват и за Евелин Банев отново е издадена най-спешната червена бюлетина.

На пръв поглед румънските ченгета нямат основание да искат ареста на Брендо. Наскоро Софийският апелативен съд позволи на Банев, който през юни миналата година се предаде доброволно, да излежи у нас присъдите си за наркотрафик в Италия и Румъния от 20 и 10 г. и тукашната от 6 години и половина за пране на пари. Разбира се, не всяка една поотделно, а обединени. Общото наказание, което според милостивите родни магистрати заслужава един от най-влиятелните международни трафиканти на кокаин, е едва 10 години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Като бонус му се признават над 2 години арест в България и Италия. Така на Брендо му остават по-малко от 8 г. и само след още 3–4 години той може да поиска условно предсрочно освобождаване.

Докато вървеше делото за обединяване на присъдите, властите в Румъния по никакъв начин не дадоха знак, че ще зачетат решението на българският съд. Защо ли и да го правят при купищата евродоклади за брутална корупция в родната правосъдна система? Букурещ има и други причини да настоява за ареста и екстрадицията на Брендо. Малко известен факт е, че в северната ни съседка срещу Банев от години върви разследване за убийството на ченгето под прикритие Спиридон Джордже. Това може да му осигури килия до живот.

Трупът на 49-годишния румънец бе открит на 30 април 2011 г. край село Българево. При последвалата аутопсия се изяснява, че смъртта на Джордже е настъпила, след като погълнал миша отрова, изпита с натурален сок от праскова. Такава празна кутия е намерена до трупа му. След връзка с властите в Румъния се изяснява, че убитият мъж дълги години работи като митничар. Впоследствие става ченге под прикритие и се внедрява в наркосредите. Една от първите му задачи е разработката на ръководената от Брендо международна група за трафик на кокаин от Южна Америка към Европа.

Разследването продължава няколко години, а в него се включват и ченгета от България, Италия и Гърция. По време на работата си убитият Спиридон Джордже има десетки срещи с Евелин Банев. След като спечелва доверието му, румънецът се издига на висока позиция в групата за трафик. В резултат на това Джордже успява да помогне за залавянето на пратка от 1,2 тона кокаин в Одеса. Дрогата е заловена през 2010 г. от украинските власти, след като пристига с кораб от Венецуела. Впоследствие провалът с кокаина е обсъждан при последвалите срещи на Джордже и Брендо. Малко след това Спиридон Джордже е намерен отровен.

Още тогава от румънската прокуратура обявиха, че това е наказание за провалената наркопратка. Неофициално те признаха пред тамошни медии, че основен заподозрян е именно Брендо. Обвинителите отказаха подробности дали му е повдигнато обвинение.

Преди смъртта си тайното ченге успява да внедри и свой колега в групата. Той е представен като мощен наркотърговец, който има нужда от нови доставки. Твърди се, че след няколко срещи в Гърция с Брендо била договорена първата поръчка от 50 килограма кокаин. Дрогата е доставена в Букурещ, където я получава полицаят под прикритие. Вместо договорените куфари с пари Брендо е осъден, макар и задочно, на 10 години затвор от румънски съд. Макар лично да не присъства на заседанията, Банев е представляван от елитна адвокатка. В стремежа си да оправдае своя клиент, тя развива версията, че той е порядъчен бизнесмен. По време на процеса юристката представя документи, че Брендо е собственик на няколко луксозни бутика за бижута и часовници. В тях се продавали единични бройки от елитни швейцарски марки. Цените им варирали от 25 000 евро до над 300 бона. Като управител на бутиците било вписано името на Евелин Банев. По този повод той дори четири пъти лично идва в Букурещ.

Последното му посещение е през 2014 г., само няколко месеца преди началото на делото. Тогава Евелин Банев каца на летището в Букурещ. Още на изхода е поставен под наблюдение от цивилни ченгета. Агентите проследяват всяка негова стъпка и среща, но така и не го арестуват.

Защитата на Брендо дори представя справки за дейността на фирмите. От тях става ясно, че бизнесът отчита скромни печалби заради високите цени на часовниците. По същото време огромни печалби отчита и българският бутик за часовници на Брендо. Той е разположен в бутиковия хотел на мафиота „Ле Флор“ на столичния булевард „Витоша“.

Хора от подземния свят твърдят, че Банев никога не се е стремял да печели от търговията с луксозни стоки. Магазините са по-скоро удобно прикритие за нелегалните финансови операции. Бутикът в София е собственост на офшорка от Панама. За последните няколко години сметките й преминават няколко милиона евро с неустановен произход. Спецченгетата подозират, че това са част от печалбите от трафик на кокаин.