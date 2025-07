Сърбин нокаутира терорист в самолет: Майку ти еб*м, да ти еб*м.., чу целият свят в екшън видеото! (видео)

Брутално видео обиколи светкавично света, за да види как един комшия нокаутира терорист по време на полет. На всичкото отгоре, същият този свят чу сочната сръбска псувня, с която смелчагата напопържа развилнелия се бомбаджия : “ Майку ти еб*м, да ти еб*м..!“

Смелостта на един човек предотврати евентуална катастрофа на полет U2609 на „Izjet“ от Лутън до Глазгоу, когато пътникът Зоран Настески, гражданин на Сърбия, успя да преодолее мъж, който заплашваше да взриви самолета.

Инцидентът, който се случи в неделя, завърши с принудително кацане на Airbus A319, но благодарение на Настески пътниците бяха невредими.

В драматично видео, разпространяващо се в социалните мрежи, нападателят може да бъде видян и чут да възкликва: „Исках да изпратя съобщение на Тръмп… той е в Шотландия“, а след това заплашва смаяните пътници с бомба, крещейки „Аллаху акбар“.

В следващите секунди Зоран реагира решително, става от мястото си, хвърля се върху обезумелия пътник и го поваля на пода на самолета. Когато прави това, той просто изтърсва на сръбски „Майку ти еб*м, да ти еб*м п*чку матер“ , което по-късно предизвиква аплодисменти и ентусиазъм по целия свят, когато видеото е публикувано в социалните мрежи.

„Летях до Глазгоу, за да посетя приятел, но нещата се усложниха. По време на полета един мъж стана с кафе в ръце и се насочи към задната част на самолета, към тоалетната, подмина ме и десет секунди по-късно започна да крещи „Аллаху акбар“, „Смърт за Америка“, както и послания срещу президента на САЩ Доналд Тръмп“ разказва Зоран Настески, в ексклузивна изповед за Kurir.

Зоран живее в района на Лондон от около десет години.

Както той казва, драмата едва започнала, когато блъснал обезумял пътник между седалките . „Мъжът, най-вероятно индус, каза, че има бомба и ще я активира. Когато чух това, не се замислих нито за секунда, реагирах напълно инстинктивно, защото забелязах, че хората около него са в шок и много уплашени. Стюардесите бяха ужасени и веднага информираха пилота какво се случва в самолета, след което беше започната процедурата за аварийно кацане на летището в Глазгоу“

Заради героичния си акт той веднага попадна в центъра на общественото внимание и похвалите дойдоха отвсякъде. Водещи световни медии от Америка, Азия и Австралия публикуваха новината за подвига на Зоран като извънредна новина.

„Получих похвали както от капитана, така и от хората наблизо, но наистина нямам нужда от благодарности. Това не е героична постъпка, а най-нормалната, човешка реакция“, скромен е Настески.

„По-малко нервност – обичайте, уважавайте и се наслаждавайте на живота!“, призовава смелчагата.

Когато самолетът каца в Глазгоу около 8:20 ч. местно време, служители на шотландската полиция вече чакали на пистата пишман бомбаджията.

Той е задържан под стража, а полицията потвърди, че служители на антитерористичната служба преглеждат видеозаписи, за да разберат по-добре намерението на заподозрения и дали има елементи за опит за терористична атака.

🚨#BREAKING: A brave Serb 🇷🇸 passenger managed to overpower a man who screamed „Alahu Akbar“ on the plane and threatened that he had a bomb. The incident happened on Sunday, July 27, on an „EasyJet“ flight from Luton to Glasgow. Well done bro! pic.twitter.com/b7UEjnJF19

— EAGLE 🇷🇸 (@SerbEagleAI) July 28, 2025