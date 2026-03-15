15.03.2026 | 18:27

Секс на мегдана разлюти Якоруда, бусът се тресе яко

Жители и случайни минувачи останаха с широко отворени очи, след като станаха свидетели на еротичната постановка

Секс на мегдана разгневи прогресивната и не толкова общност на община Якоруда! В село Конарско решиха за загърбят проверената кърска любов и се отдадоха на любов директно.

Жители и случайни минувачи останаха с широко отворени очи, след като станаха свидетели на еротична постановка, достойна за нискобюджетен филм, разиграна в купето на раздрънкан син бус. Очевидци, които в първия момент помислили, че превозното средство има технически проблем заради странното му „люлеене“, бързо разбрали, че амортисьорите се тестват не от дупките по пътя, а от чистата, неподправена страст на двама местни ентусиасти.

Явно меракът е бил толкова силен, че кърската любов изобщо не е успяла да стигне до нивата или гората. Нагонът е застигнал двойката точно в „сърцето“ на Конарско, правейки ги главни герои в импровизирано реалити шоу пред погледите на смаяното население.

Въпреки вълната от възмущение и цъкането с език по кафенетата, в Конарско се намериха и по-философски настроени граждани.

„Е, па, нали е за добро? Важното е любов да има, а не война! Пък и бусът е син – като синьото небе, символ на свободата,“ коментира през смях местен зевзек, наблюдавайки отстрани паркираната любовна машина.