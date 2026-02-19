19.02.2026 | 12:12

Сектата на Калушев оставила труп на българин и на плаж в Мексико

Мумифицираното тяло на Борислав Пеев е открито в изоставена баня на плажа Косумел на 31 декември 2015 г.

Сектата на Ивайло Калушев е оставила труп на българин и в Мексико. Организацията на мъртвия гуру носи отговорност за мистериозната смърт на млад български гражданин преди повече от 10 години, установи проверка на МИГNews.info.

На 31 декември 2015 г. на плажа „Косумел“, който се намира на километри от имението на Ивайло Калушев, е открит труп на наш сънародник. Тялото на 31-годишния тогава Борислав Пеев е намерено от мексиканските власти почти мумуфицирано в изоставена бивша баня. До него и бил захвърлен и българският му паспорт. Наличието на документ за самоличност е можело да улесни разследването на смъртта му, но това е игнорирано както от полицията в Мексико, така и българските консулски служби.

Според наши източници, Борислав Пеев е бил част от сектата на Ивайло Калушев. Неговия познати описват IT-специалиста като заклет будист.

Съществува акаунт във Facebook със същото име, в чийто акаунт е публикувана снимка на плажа на 9 декември 2015 г. в 15:52 ч.

Причината за смъртта на българина е неизвестна. Друга неизвестна е дали е станал жертва на хищни птици или диви кучета, като се има предвид, че е намерен само на метри от джунглата.