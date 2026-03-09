09.03.2026 | 17:44

Синовете на Тръмп препродават украинска технология за дронове на Пентагона

До 2027 г. приблизително 1,1 милиарда долара могат да бъдат похарчени он САЩ за придобиване на стотици хиляди дронове

Синовете на американския президент Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп инвестират в новата компания за производство на дронове Powerus. Проектът е ориентиран към нарастващото търсене от страна на Пентагона и има за цел да запълни нишата, образувала се след забраната на доставки на нови китайски дронове за САЩ.

Съоснователят на Powerus Брет Великович, ветеран от специалните операции на САЩ, съобщи, че компанията води преговори за придобиване на украински производители на дронове или лицензиране на тяхната технология за последващо производство под американска марка в САЩ. Това ще позволи на компанията по-бързо да установи производство на дронове и да ги предложи на американските военни.

Пентагонът иска да увеличи покупките на дронове – до 2027 г. приблизително 1,1 милиарда долара могат да бъдат похарчени за придобиване на стотици хиляди дронове. През последните шест месеца Powerus придоби три малки компании и продава въздушни и морски дронове. Компанията обяви планове да произвежда повече от 10 000 дрона на месец.

По данни на Wall Street Journal регистрираната във Флорида компания Powerus планира листване на Nasdaq чрез обратно сливане с холдинга Aureus Greenway Holdings. Сред инвеститорите в сделката е свързаната със семейство Тръмп инвестиционна компания American Ventures. Unusual Machines, производител на компоненти за дронове, в който Доналд Тръмп-младши е акционер, също участва в проекта. Unusual Machines вече е получила поръчка от Пентагона за 3600 двигателя за дронове, като поръчката може да нарасне с още десетки хиляди.

Други партньори в сделката са инвестиционната банка Dominari Securities, подкрепяна от братята Тръмп, и южнокорейският Фонд за подобряване на корпоративното управление, който е инвестирал приблизително 50 милиона долара.

„Пазарът на дронове ще расте значително по-бързо от пазара на голф игрища“, коментира предстоящото сливане главният изпълнителен директор на Powerus Андрю Фокс.