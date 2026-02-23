23.02.2026 | 13:37

Скандално! Човек на Пеевски ще бъде член на РИК в София

Милен Ревански е брат на кмета на Белица, където бяха документирани най-фрапиращите изборни измами

„Тежката артилерия на Делян Пеевски влиза директно в изборния процес. Братът на Радослав Ревански (кмет на Белица и ковчежник на ДПС) ще организира изборите в столицата.“ Това обяви във фейсбук профила си депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Става дума за брата на кмета, който е неотлъчно до лидера на Новото начало – Милен Ревански. Той е бил предложен за член на Районна избирателна комисия в София по време на вчерашните консултации между партиите при областния управител на София-град Стефан Арсов.

В София има три РИК – за 23-ти, 24-ти и 25-и избирателен район, като към момента не е ясно къде ще попадне братът на т.нар. ковчежник на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания партиен лидер.

Според Изборния кодекс всяка от парламентарно представените партии и коалиции предлага на квотен принцип свои представители в РИК. В случая ДПС-НН е предложило двама души, сред които и Ревански-брат. Така предложеният състав се одобрява само ако има постигнато съгласие. От ПП-ДБ обаче са възразили срещу Ревански. Отделно няма съгласие и защото и от дясната коалиция, и от ГЕРБ, и от Новото начало, и от „Възраждане“ са предлагали свои председатели за едни и същи РИК, разказа Сабрутев, участник в консултациите, потърсен от Клуб Z.

Липсата на съгласие означава, че областният управител трябва да изпрати предложенията за състава на районните комисии заедно с необходимите документи на Централната избирателна комисия, която да реши за разпределението.

Милен Ревански обаче по всяка вероятност ще е член на РИК, но дали ще е председател, заместник или секретар – решението е на ЦИК. „Фамилията Ревански знае как се „правят избори“. В Белица спечелиха с над 95% подкрепа. Деветдесет. И пет. Процента!!! Дари и най-големите диктатори могат само да си мечтаят за подобен резултат. Ким Чен Ун и Владимир Путин изглеждат като аматьори без електорална подкрепа. Сега същият модел влиза през парадния вход в София. Зад кулисите стои Делян Пеевски. Той не праща наблюдатели. Праща фамилии“ – написа по повода Сабрутев.

Милен е уреден на работа като „юрист“ В РВД от корупционера и председател на ДПС Делян Пеевски.