21.08.2025 | 8:10

Слави реже Тошко от публични изяви

Важните за партията изявления пред медиите вече се правят от Станислав Балабанов

Тошко Йорданов ще трябва да ограничи до минимум публичните си изяви, защото те били заплаха за имиджа на ИТН. Такава категорична позиция изразил пред най-близкото си обкръжение лидерът на партията Слави Трифонов. Дългия разпоредил оттук насетне важните за партията изявления пред медиите да прави Станислав Балабанов.

Той е депутат в последните пет парламента и успява да запазва добрия тон, за разлика от своите колеги сценаристи. В повечето случаи техните прояви са на ръба на добрия тон, което е една от причините за спада в доверието към ИТН.

Балабанов е от Пловдив и според източници на „Филтър“ в последно време именно той е фаворитът на Трифонов. Смята се, че напористият депутат вече измества Йорданов като дясна ръка на шоумена. Балабанов е и доста по-млад, което според стратезите на партията може да донесе някакви допълнителни проценти на ИТН при евентуални парламентарни избори.

Припомняме, че Тошко Йорданов направи огромен гаф с изказване пред младите медици, като ги прати да работят в някое село в Сицилия и обясни, че за България могат да се намерят лекари от чужбина, които да работят за по 500 долара. Впоследствие направи опит да се извини и да обясни какво е искал да каже, но не успя да замаже издънката си. Почти всяка негова поява носела негативи на партията, а сондажите показвали тревожен спад в подкрепата за ИТН.