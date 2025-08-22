22.08.2025 | 22:03
След еврото: 15% от златния ни резерв от над 40 тона отиват в ЕЦБ
По-голяма част от златото на България се съхранява в Английската централна банка

Мнозина си задават въпроса – какво ще се случи със златния резерв на страната след влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година?

На този въпрос отговори финансовият анализатор Здравко Пиринлиев пред БНТ.

Ето какво обясни експертът:

„Няма да се случи нищо кой знае какво със валутните резерви, които България в момента има. Златният резерв в момента се оценява на малко над 40 тона, като огромен процент от него се държи в Английската централна банка, един по-малък процент в резервите на Българска народна банка.

Когато влезем в еврозоната, около 15 % от него ще бъде депозиран в Европейската централна банка, като тук е много важно да се уточни, че тези 15 % от резерва ние не ги подаряваме на Европейската централна, не ги даряваме на Европейската централна.

Те продължават да си бъдат на България, просто влизат в състава на капитала на Европейската централна банка, за да се осигури всъщност необходимият буфер, на база който работи цялата еврозона. Оттук важно е дебелото подчертаване, че това не са проценти, които ги даряваме на еврозоната, те продължават да бъдат на България“.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране