Президентът Йотова освободи сричащия главен секретар на МВР

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков. На 23 февруари служебният вътрешен министър Емил Дечев предложи за освобождаване Рашков. Служебният кабинет мотивира предложението си до Йотова с проблемите по време на местните избори в Пазарджик и лоша организация.

Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

Освен това вътрешният министър установи, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата.

След наложена проверка от страна на Дечев и последвал теч на информация, обаче, Мирослав Рашков е платил глобите си, стана ясно от думите на служебния министър на вътрешните работи. По-рано в сряда Рашков беше изслушан от депутатите.

Той трябваше да говори за Петрохан, но всъщност се опита да обясни колко добре си е свършило работата МВР по време на изборите в Пазарджик.

Тази тема се появи внезапно, защото бе един от аргументите на Дечев да иска оставката на главния секретар. Залата избухна във викове и Рашков бе принуден да спре. След като не можа да се изкаже по темата за Пазарджик, той разказа и за разследването „Петрохан“ – как е получил докладна, в която било описано как Дечев е искал среща в ресторант на ул. „Дойран“, а след това наредил екипът да се събере на следващия ден в МВР.

„Искам да заявя, че категорично отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар“, заяви Рашков.