Страховит екшън с нелегални мигранти шокира Лозенец (снимки 18+)

В центъра на морския курорт Лозенец се разигра напрегната ситуация пред очите на множество туристи. Микробус с мигранти беше спрян, но шофьорът му успя да избяга и в момента е издирван от полицията.

Остава неясно как превозното средство е попаднало в курорта, тъй като каналджийските маршрути обичайно избягват населените места. Предполага се, че е имало гонка и за да избегне преследването и да се скрие сред множеството хора, водачът е навлязъл в Лозенец.

„Микробусът спря, от него излезе мъж, който избяга в неизвестна посока. Двама полицаи тръгнаха след него, но не знам дали успяха да го заловят. В момента, в който други граничари отвориха вратите на микробуса, двама мигранти се строполиха на земята. Бяха изкарани общо 25 човека – млади мъже. Полуживи. Всички те са проснати на земята, едва дишат. Задушили са се в превозното средство. Очаква се линейка“, разказа очевидец пред „Флагман“.

Граничари, които от години са на терен и са ангажирани да залавят мигранти, твърдят, че това им е редовният номер на нелегалните чужденци. Те се правели на припаднали, за да може да получат медицинска помощ, а след това да бъдат прибрани в център за настаняване на бежанци.