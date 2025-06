Страшен гаф: Кирил Петков прати България на Евровизия вместо в Еврозоната (снимка)

Кирил Петков смая всички в социалните мрежи с чутовен гаф след голямата новина, че страната ни е готова да приеме еврото от 1 януари 2026 г.

Във вълнението си от положителния конвергентен доклад за приемане на еврото, който бе оповестен в сряда, Петков побърза да публикува своето възхищение от решението, но явно забрави къде наистина ще бъде приета България.

Така, обявявайки голямото решение в социалната мрежа „Екс“, Петков добави и хаштаг на музикалния конкурс „Евровизия“. Последва вълна от подигравателни коментари.

„Исторически ден за България: ЕС официално одобри влизането ни в Еврозоната. Решителна стъпка напред по нашия европейски път“, написа Петков.

Historic day for Bulgaria: the EU has officially approved our entry into the Eurozone. A decisive step forward on our European path. 🇧🇬🇪🇺 #Eurozone #Bulgaria #EurovisionRTVE pic.twitter.com/DJ9yWcn5AI

— Kiril Petkov (@KirilPetkov) June 4, 2025