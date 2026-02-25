25.02.2026 | 11:08

Тайно погребаха Ивайло Иванов – Ивей от касапницата „Петрохан“

Трагедията разтърси Монтана, където живеят неговите родители.

Ивайло Валентинов Иванов, един от загиналите при инцидента край хижа „Петрохан“, не доживя своя 50-годишен юбилей. Трагедията разтърси Монтана, където живеят неговите родители.

Майка му, детската учителка Антоанета Атанасова, и баща му Валентин Иванов – дългогодишен служител като ОТК в авиоремонтния завод в града, преживяват тежко загубата на сина си.

Семейството е взело решение да се прости с него без официален ритуал и без да публикува некролог. Към момента те все още нямат информация кога ще им бъде предадено тялото.

Близките отказват да говорят публично за Ивайло Иванов и за неговите лични качества. По думите им той е бил несправедливо очернен. Те споделят, че през годините е живял в САЩ, Канада и Мексико, владеел е седем езика и винаги е поддържал връзка със семейството си, независимо къде се е намирал.

По информация на директора на ОД на МВР – Монтана, старши комисар Пламен Томов, Иванов е притежавал разрешителни за общо 16 оръжия, издадени от РДВР.

Според обясненията става дума за оръжия, свързани с дейност по охрана към структура, посочена като Национална агенция за контрол на защитените територии, в която членуват десет души.

По думите на полицейския ръководител е възможно част от оръжията да са били комбинирани като позиции в регистъра, което реално да означава по-малък брой физически единици.

Проверка в регистъра на българските адвокати показва, че името на Ивайло Иванов не фигурира сред вписаните практикуващи юристи. По информация от местните среди той не е бил познат в адвокатската колегия в Монтана и не е участвал в съдебни дела като адвокат.