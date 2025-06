11.06.2025 | 12:05

Тези измамници пробват да ви прецакат в интернет

Luca Ezra и Alina Brook истерично настояват за рекламно сътрудничество, а след това отказват заплащане на услуггата и мистериозно изчезват

Алина Брук

Неизвестни лица с анонимни пощенски кутии шестват из интернет и се опитват да приложат глупави трикове за измама на сайтове и блогове, алармират потърпевши в специализирани форуми.

Схемата им е комична и в същото време напълно нелогична, защото те бомбандират страници със спеши искания за публикуване на уж платени статии за криптовалутта, казино или залагания. След изпращането на публикацията, която често не е на български език, публикуването й и изпращането на данни за заплащане на услугата, представящите са за SEO експерти буквално изчезват. Те не отговарят на имейлите и което по-странно – мълчаливо отказват предварително договореното заплащане.

Повечето от притежателите на сайтове са наясно с нелоялните им пректики и затова в предварителните договорки подчертават изрично, че ако до 12 часа след публикуването няма плащане, то статията ще бъде изтрита.

Едни от последните случаи са с представящите се за рекламни експерти Лука Езра (Luca Ezra <[email protected]>) и Алина Брук (Alina Brook <[email protected]>). И двамата първоначално истерично настояват за статията им бъде публикувана, обещават плащане в договорените срокове и след това мистериозно изчезват. 12 часа по-късно публикацията им бива изтрита, а шашнаните редактори в сайтовете се чудят каква им е далаверата. Защото поръчват статия, която не плащат и която бива изтрита часове по-късно заради липсващо плащане и измамното им и абсурдно поведение.

Собственици на сайтове се ядосват, че екземпляри подобни на Лука Езра и Алина Брук им губят ценното време. И съветват всички: ако видите тези имена или пък поредното им „спешно предложение за бизнес“ – веднага си игнорирайте напълно.

These scammers are trying to screw you over the internet

Luca Ezra and Alina Brook hysterically insist on advertising cooperation, then refuse to pay for the service and mysteriously disappear

Unknown individuals with anonymous mailboxes roam the internet and try to apply stupid tricks to defraud sites and blogs, alert victims in specialized forums.

Their scheme is comical and at the same time completely illogical, because they bombard pages with urgent requests to publish supposedly paid articles about cryptocurrency, casino or betting. After sending the publication, which is often not in Bulgarian, publishing it and sending data for payment for the service, those posing as SEO experts literally disappear. They do not respond to emails and, what is even stranger – they silently refuse the previously agreed payment.

Most website owners are aware of their unfair practices and therefore explicitly emphasize in their preliminary agreements that if there is no payment within 12 hours after publication, the article will be deleted.

One of the latest cases is with Luca Ezra ([email protected]>) and Alina Brook (Alina Brook <[email protected]>) posing as advertising experts. Both initially hysterically insist on their article being published, promise payment within the agreed deadlines and then mysteriously disappear. 12 hours later their publication is deleted, and the bewildered editors at the sites wonder what their scam is. Because they order an article that they don’t pay for and which is deleted hours later due to missing payment and their fraudulent and absurd behavior.

Website owners are angry that specimens like Luca Ezra and Alina Brook are wasting their valuable time. And they advise everyone: if you see these names or their next „urgent business proposal“ – immediately ignore them completely.