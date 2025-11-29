29.11.2025 | 21:40

Ти ли, бе, мутро, ще ни плашиш с хаос?

Борисов, ти си символ на корупцията, на некадърността, на непотизма, на провала и на простащината и селяндурщината

Главната Мутра на републиката съвсем се самозабрави. Плаши ни, че ако правителството падне, цените щели да отидат в небесата и да настане хаос.

А, бе, Борисов, твоето второ име е ХАОСА. Откакто се появи в политиката в България, няма нещо, което да си пипнал и да не си провалил. Сутрин заявяваш едно, на обяд друго, а на вечерта ти е дошъл съвсем друг акъл, ако акъл е точната дума в твоя случай. Мениш си мнението и след това не си го познаваш. Също като „калинките“, които назначаваш, а като се издънят, питаш кои са те и заявяваш, че никога не си ги виждал.

Хаосът е синоним на герберасткото управление в България. Едно читаво нещо как не направихте. Калинка върху калинка, простотия върху простотия, крадци върху крадци. Което пипнеха крадливите ви ръчички, нищо не оставаше за народа и държавата. Та ти ли ще ни плашиш с хаос…

Ти си символ на корупцията, на некадърността, на непотизма, на провала и на простащината и селяндурщината.

Впрочем сега се сещам за изказването на една твоя калинка от трибуната на Народното събрание – „Не пипайте организираната престъпност, че ще настане хаос.“. Е, те хаосът щял да дойде, ако правителството падне. То па едно правителство….

Пип….падайте.

Елена Гунчева-Гривова