23.04.2026 | 13:18

Тихомир Каменов е прехвърлил контролния дял в „Търговска лига“ на сина си

Сделката става ясна от акционерна книга към 23 март - малко преди КФН да забрани на застрахователя да продава полици и в България

Основателят на „Търговска лига – глобален аптечен център“ Тихомир Каменов е прехвърлил 13.6 млн. акции или 54.85% от капитала на компанията с 875 млн. лв. (близо 450 млн. евро) консолидирани приходи за 2024 г. на сина си, който също се казва Тихомир. Това става ясно от публикувана в Търговския регистър акционерна книга към 23 март – малко преди Комисията за финансов надзор (КФН) да забрани на застрахователя от групата на Каменов „ДаллБогг: Живот и здраве“ да извършва дейност и в България.

„Търговска лига“ е дистрибутор на лекарства, като негови дъщерни дружества освен „ДаллБогг“ са още веригата болници „Сърце и мозък“ и производителят на генерични медикаменти „Чайкафарма висококачествените лекарства“. Вътрешнофамилният трансфер практически едва ли ще означава някаква значима промяна в бизнес практиките на групата, но де юре има промяна в контрола – макар сделката да е между роднини, те са различни лица. Това се явява и потенциален проблем, тъй като предвид оборотите на „Търговска лига“ и притежаваните от нея регулирани бизнеси преди подобна сделка трябва да се получат редица одобрения от различни институции. От компанията не отговориха на въпросите на „Капитал“.

Да прехвърляш без да питаш

Прехвърлянето на акциите „Търговска лига“ би трябвало да се е случило в седмицата между 16 и 23 март. Към първата дата по партидата на дружеството има списък на присъствалите акционери на извънредно общо събрание, на който все още като притежател на почти целия капитал се вижда Тихомир Каменов – баща (от години минмален дял от 0.35% има другият му син Иван). Представената акционерна книга от Централен депозитар към 23 март вече показва като мажоритарен собственик Тихомир Т. Каменов, за когото е подадена декларация и като нов действителен собственик по Закона за мерките срещу изпиране на пари. А основателят на цялата икономическа група остава с 44.8%. Тъй като сетълментът с безналични акции се случва с два работни дена закъснение, реалното прехвърляне трябва да е станало най-късно на 19 март.

При малка фамилна компания такова скоростно прехвърляне на дялове би могло да се случи, но за група като „Търговска лига“ не би трябвало да е възможно. Тя има като дъщерно дружество застраховател, а това автоматично означава, че преди сделка за квалифицирано дялово участие и купувачът и продавачът трябва да изпратят уведомления до КФН за намеренията си. Задължението възниква когато се преминават прагове от 20, 30 или 50% в капитала и не зависи от това дали пряко или косвено се сменя контрола. Комисията трябва да направи оценка на придобиването, като може и да го забрани, ако прецени, че заявителят не е подходящ или финансово стабилен. За целта в Кодекса за застраховането има детайлно разписани изисквания каква информация трябва да се предостави.

Отделно самият застраховател „ДаллБогг“ е 100% собственик на едноименно пенсионно дружество, където също при смяна на контрола трябва да се получи одобрение от друго управление на КФН – „Осигурителен надзор“.

Такава сделка би могла да има последствия и по още една линия, тъй като чрез нея косвено се промения и контролът в публичната компания „Чайкафарма“. Според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа това означава, че новият мажоритарен собственик е длъжен да отправи търгово предложение към останалите акционери. Срокът за това е 14-дневен, което означава, че вече за одобрение трябва да са внесени документи и в „Инвестиционен надзор“ на КФН.

Така че накратко и трите зам.-председателя на КФН би трябвало да са уведомени за сделката, като тя не би могла да се случи без предварителното одобрение на двама от тях. От регулатора казаха за „Капитал“ единствено, че случаят се проверява.

Отделно сделка за смяна на контрола във всяка компания с по-съществен оборот се нуждае от одобрение и от Комисията за защита на конкуренцията. Тук единствена хипотеза да не се минава през тази процедура е купувачът да няма друга стопанска дейност, което при Тихомир Каменов – младши е възможно и да е факт. Поне в българските регистри на името му не се откриват други фирмени участия.

Пак семейна, но вече и американска

На този етап няма ясно обяснение какво обуславя семейната сделка и дали тя е свързана с регулаторните неволи на „ДаллБогг“. Може обаче да се предположи, че има нещо общо, тъй като част от споровете с КФН (включително и в съда) бяха около опитите ѝ да впише увеличение на капитала, чрез което директно като акционер в застрахователя с малко под 10% да влезе Тихомир Т. Каменов. Възможна причина за настойчивото желание 25-годишният младеж да бъде собственик е, че той е американски гражданин – т.е. чуждестранен инвеститор, което би дало възможност при нужда споровете с българските власти да се ескалират и към международни арбитражи.

През март Каменов-младши, малко преди да стане мажоритарен собственик, е вписан и като изпълнителен директор на „Търговска лига“. От поста и от борда е заличен Таквор Бохосян, който управлява компанията от над 25 години.

На сайта на „Търговска лига“ Тихомир Т. Каменов е представен като бакалавър по право и магистър по икономика от Университета в Санкт Гален, както и Visiting Scholar в Harvard University. Според анотацията той е натрупал не само академичен, а и практически опит „в утвърдени правни и финансови среди, включително във водещи швейцарски адвокатски кантори, една от големите четири одиторски компании и в презастрахователния сектор“.

„Неговата експертиза е съсредоточена в областта на корпоративното право и корпоративната стратегия, с особен фокус върху трансгранични структури и комплексни бизнес модели“, пише в биографията му. Там се уточнява още, че той се е присъединил към „Търговска лига“ през 2025 г. първо като външен правен консултант с фокус върху оптимизацията на правните структури и оперативните процеси преди през март 2026 г. да стане изпълнителен директор.

Нколай Стоянов, Капитал