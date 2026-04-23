23.04.2026 | 10:48

Сарафов се връща на бял кон като шеф на Следствието

Прокурорите вътре в системата се поздравяваха след оставката му, обяви прокурор Владимир Николов

Подалият оставка като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се връща като директор на Национална следствена служба и като заместник-главен прокурор по разследването. Това съобщи Стефан Петров от Прокурорската колегия по Нова тв. Така прокуратурата остава с един заместник – Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да бъде избрана за изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и тя даде съгласие, добави Петров.

Прави впечатление, че нито един от ярките и ключови противници на Сарафов, които смятат, че той не става за главен прокурор и пречи, нямат нищо против той да е на не по-малко ключови позиции като зам.главен прокурор и директор на националното следствие. В тази посока бяха коментарите и на силния човек на Румен Радев – бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, и на правосъдния министър Андрей Янкулов, и на вътрешния министър Емил Дечев.

Националното следствие се занимава с разследване на най-сложните и тежки престъпления, както и с такива, извършени извън страната. То работи и по дела с висок обществен интерес, организирана престъпност, тероризъм и международни престъпления. На него се възлагат и разследванията, за които се иска много опит и техника, през него обичайно минава и международната правна помощ.

Иначе представителя на Прокурорската колегия Стефан Петров обяви, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил готовност да подаде оставка. По думите му това е станало формално в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него, което е по искане на правосъдния министър, да бъде разгледано през следващата седмица.

Според Петров Висшият съдебен съвет (ВСС) традиционно е подложен на политически натиск, което влияе върху ключови кадрови решения в съдебната система.

„Това е едно добро начало, това е една стъпка в правилната посока, която трябваше да бъде предприета много отдавна. Вчера се почувства едно разведряване. Мога да ви кажа, че прокурорите вътре в системата се поздравяваха. Аз видях как обикновени хора по улици се поздравяват с това, което се случи. И всички ние видяхме, макар и в кръга на шегата, че тази сутрин слънцето изгря, държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор“. Това пък коментира по Би Ти Ви Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокуроритe, след оттеглянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Николов беше махнат от поста от Прокурорската колегия на ВСС по искане на Борислав Сарафов.За дисциплинарното си дело Николов твърди, че стъпва на неверни и манипулативни твърдения. След като започна да говори публично срещу Сарафов, Николов обяви, че колеги са му предали негови коментари, „че след тези мои изявления съм се самоубил“. „Осъзнавам, че с всичко това съм си нарисувал мишена на челото. Напълно осъзнавам какво ще се изсипе върху главата ми“, каза той преди време в интервю за „Сега“. „Настъпи нещо, което беше необходимо за възстановяване на законността. И трябва да ви кажа, че оттук нататък системата ще работи много по-добре, много по-спокойно. Ще бъде възстановен нормалният ритъм и нормалните правомощения на системата. Благодарение на широко затворените очи на мнозинството от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, благодарение на това безогледно и неразбираемо упорство, практически бяха блокирани редица важни правомощия на прокуратурата“, коментира сега оставката на Сарафов прокурор Николов.