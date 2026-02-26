26.02.2026 | 9:46

Трима от ДПС – Ново начало подкрепили ветото на президента, защото се объркали…

Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова се разсеяли от шума в залата

Трима депутати от групата на ДПС – Ново начало – Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова изненадващо подкрепиха ветото на президента Илияна Йотова, с което тя върна промените в Изборния кодекс, ограничаващи изборните секции в чужбина.

Мнозина си помислиха, че партията на Делян Пеевски се разцепва, което си беше сензацията на деня.

Според зам.-председателя на парламентарната група Искра Михайлова тримата й колеги се объркали – било много шумно в зала и направили неволна грешка с копчетата. Заради това те щели да подадат заявление за промяна на вота си, обясни депутатката на Новото начало.

И тримата са политици с опит. Може да не са участвали активно в публичните дебати до този момент, но със сигурност знаят как да работят със системата за гласуване, заради което поведението им е малко странно.

Една от хипотезите е, че са настроени вече за кампания и наистина са объркали в единствената си цел за деня – да натискат копчетата, а другата – че формацията е на път да се разцепи, но не са стигнали гласовете за преодоляване на ветото и сега се търси елегантен начин да се обясни конфузната ситуация.

Ако тримата отпаднат от листите – отговорът е ясен Лидерът на партията просто е загубил доверие в тях.

Иво Цанев е депутат от Враца. Преди ДПС той е бил областен лидер на СДС, а в правителството на Иван Костов – от 1998 до 2001 година е бил секретар на Съвета по национална сигурност.

Николай Златарски е бизнесмен от Дупница, има два мандата в НС от ДПС, собственик е на верига магазини „Адела“, бивш спонсор на местния „Марек“. Златарски през 2021 година бе силният човек на Слави Трифонов в Дупница.

Надя Петрова е третият грешник от ДПС. Тя е от Лом, бивш общински съветник от партията и член на Областния съвет на ДПС. Преди да стане депутат е била директор на Центъра за настаняване от семеен тип.