08.03.2026 | 18:22

Трима загинаха в тежка катастрофа край Луковит

Една от колите се е запалила

Снимката е илюстративна

Трима души загинаха в катастрофа на пътя Ъглен – Дерманци в Луковитско, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч, цитирана от кореспондента на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

При удара едната кола се е запалила. В нея са били открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник, който е изпаднал от автомобила, е транспортиран в тежко състояние в плевенска болница. В другата кола, по първоначална информация на полицията, няма тежко пострадали хора.

Сигналъта инцидента е получен около 14:40 ч. Огледите на място продължават, пътят остава затворен за движение. Въведен е обходен маршрут.