19.08.2025 | 13:17

Украйна предлага 100 млрд. долара европейски пари за САЩ срещу гаранции за сигурност

Зеленски търгува с Тръмп с наши пари: ще купува оръжия

У крайна ще обещае да закупи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, финансирани от Европа, в опит да получи гаранции от САЩ за сигурността си след мирно споразумение с Русия, според документ, видян от „Файненшъл Таймс“.

Съгласно предложенията, Киев и Вашингтон също така ще сключат сделка за 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании, които са пионери в технологията след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Киев споделил предложенията за нови споразумения за сигурност със САЩ, които не са били докладвани преди това, в списък с теми за разговор с европейските съюзници преди среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, според четирима души, запознати с въпроса.

В документа не се посочва какви оръжия Украйна иска да закупи като част от сделката, но Киев е заявил ясно желанието си да закупи поне 10, произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за да защити градовете и критичната си инфраструктура, заедно с други ракети и оборудване.

Документът не уточнява каква част от сделката за дронове ще бъде покупка или инвестиция. Предложението на Украйна е насочено към желанието на Тръмп да облагодетелства американската индустрия.

На въпрос в понеделник в Белия дом относно по-нататъшната военна помощ на САЩ за Украйна, Тръмп заяви: „Ние не даваме нищо. Продаваме оръжия.“

Документът подробно описва как Украйна възнамерява да направи контрапредложение на САЩ, след като Тръмп изглежда се е присъединил към позицията на Русия за прекратяване на войната след срещата си с президента Владимир Путин в Аляска миналата седмица.

В украинското предложение се повтаря призивът на Украйна за прекратяване на огъня, който Тръмп беше подкрепил, но после отхвърли след срещата си с Путин, в полза на стремежа към всеобхватно мирно споразумение.

В документа пише, че „трайният мир ще се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия“.

Добавя се, че скорошни кадри в руските медии показват, че Кремъл не е сериозен по отношение на потенциално мирно споразумение и има ниско мнение за лидерството на Тръмп, като се цитират пренебрежителни коментари за американския президент, направени от видния руски телевизионен водещ Владимир Соловьов. В един от тях той се подиграва на Тръмп, че е „заплашил“ Русия, казвайки, че Москва може да „унищожи САЩ с ядрени оръжия“.

Украйна отказва да приеме сделка, включително териториални отстъпки за Русия, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълноценно мирно споразумение, според документа.

В него Киев също така отхвърля предложението, което Путин е направил на Тръмп в Аляска, да замрази останалата част от фронтовата линия, ако Украйна изтегли войските от частично окупираните източни райони на Донецк и Луганск.

Това би създало „плацдарм за по-нататъшно и бързо настъпление на руските сили към град Днепър“ и би позволило на Путин да „постигне целите на агресията с други средства“, пише в украинската позиция.

Украйна смята, че опитът на Русия да уреди териториалните въпроси преди по-нататъшни преговори за трайно мирно споразумение би създал свършен факт, без да прави нищо, за да гарантира бъдещата сигурност на региона.

Киев също така настоява да получи пълно обезщетение от Русия за щетите по време на войната, потенциално от 300-те милиарда долара руски суверенни активи, замразени от западни страни.

Всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде правено само ако Русия спазва бъдещото мирно споразумение и „играе честна игра“, пише още в документа.