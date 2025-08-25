25.08.2025 | 19:00

Германия спасява Европа от Урсула

Канцлерът Фридрих Мерц прави президент провалилата се председателка на Европейската комисия

В германските политически среди се появиха спекулации, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен може да бъде номинирана за федерален президент на изборите през 2027 г. Информацията първо бе съобщена от Spiegel, позовавайки се на източници от Християндемократическия съюз (CDU), а впоследствие бе отразена и от изданието Apollo News.

Франк-Валтер ЩайнмайерМандатът на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер изтича през февруари 2027 г. Това ще бъде краят на втория му мандат, който по конституция е и последен. Тогава Федералното събрание – съставено от депутатите от Бундестага и представители на провинциите – ще избере неговия наследник.

Канцлерът Фридрих Мерц даде сигнал, че иска жена на поста. На Деня на отворените врати на германското правителство той заяви пред граждани: „Мога да си представя много добре, че през 2027 г. за първи път в историята на Федерална република Германия ще изберем жена за федерален президент. Това би било добре“, посочва Apollo News. Сред спряганите имена освен фон дер Лайен се споменават Юлия Кльокнер, председател на Бундестага, Илзе Айгнер, председател на Баварския ландтаг, и министърът на семейството Карин Прин, пише Der Spiegel.

Според „Der Spiegel“, кандидатурата на Урсула фон дер Лайен би била „привлекателна“ заради богатия ѝ опит в Брюксел, където тя ръководи отговора на ЕС на пандемията и войната в Украйна. Изданието отбелязва, че напускането на Комисията не би изглеждало като стъпка назад, а като още един исторически пробив – след като фон дер Лайен вече бе първата жена министър на отбраната и първата председателка на ЕК.

Apollo News обаче подчертава, че подобна номинация ще бъде съпроводена с редица трудности. Първо, фон дер Лайен едва започна втория си мандат начело на ЕК през декември 2024 г., след като бе преизбрана от Европейския парламент през юли същата година. Нейният мандат реално изтича през 2029 г., което означава, че тя би трябвало да се откаже от поста си по средата.

Освен това фон дер Лайен носи със себе си „много багаж“, пише Apollo News. Критики предизвика изтриването на SMS-комуникация с Pfizer около сделката за ваксини, която първоначално Европейската комисия отричаше пред журналисти от New York Times. Втората ѝ комисия е свързвана и с редица спорни решения:

– приемането на Акт за свободата на медиите, определян от критици като инструмент за ограничаване на журналисти;

– използване на метафори за „ваксинация“ срещу дезинформацията, сравнявани с риториката на Китай;

– отпускане на 10 милиона евро за афганистански бежанци в Иран и 500 милиона евро за стимулиране на икономиката в Йордания;

– настояване TikTok да съхранява данни преди изборите за Бундестаг, за да се анализира евентуална дезинформация.

Заместник-главният редактор на Der Spiegel Мелани Аман приветства идеята фон дер Лайен да стане президент: „Тя отново би била първа по рода си – първата министърка на отбраната, първата председателка на ЕК и първата федерална президентка. Какъв път!“

В същото време популярността ѝ в Германия остава ниска. Според проучване на ARD от април 2024 г. едва 35% от германците са доволни от работата ѝ като председател на ЕК, а 55% са недоволни (Apollo News). Това поставя под въпрос способността ѝ да се превърне в обединителна фигура.

Ако Мерц действително настоява за жена кандидат на съюза, опциите му не са много. Илзе Айгнер е влиятелна фигура в CSU, но според информации Маркус Зьодер би я блокирал заради вътрешни конфликти. Юлия Кльокнер вече заема високо поста на председател на Бундестага и е неприемлива за социалдемократите, без чието съгласие няма как да се избере президент.

Затова наблюдатели коментират, че изборът може да се сведе именно до фон дер Лайен – продукт на политическата система, но не непременно популярен сред избирателите.