МВР показа как убитите се кланят на Ивайло Калушев (видео)

Секта ли е организацията на убития лама?

Те са заснети от три камери, разположени по различни подходи към хижа „Петрохан“, които проследяват събитията в дните около трагичния инцидент.

Разследващите подчертаха, че всички записи са автентични и съдържат точни дата и час, като са иззети в рамките на разследването.

Кадри от 31 януари 2025 г. показват пристигането на Ивайло Калушев с кемпер и неговото посрещане в района на хижата.

От 1 февруари са показани записи, на които се вижда преминаването на група от 12 души с АТВ-та. По-рано заместник-директорът на СДВР съобщи, че един от участниците в тази група вече е разпитан като свидетел.

МВР представи и кадри от 2 февруари, които показват пристигането на Деян Илиев – мъжът, който по-късно откри телата в горящата хижа.

Сред показаните записи са и кадри от момента на пожара. Според разследващите първият етаж на хижата е бил запален малко след 21:12 часа на 1 февруари.

В част от видеозаписите се чуват поредица от силни гърмежи, за които разследващите уточняват, че е възможно да представляват изстрели, но това тепърва ще се установява в рамките на експертизите.