Най-тиражният вестник в Европа „Билд“ пусна сразяваща статия за премиера в оставка Росен Желязков в днешното си издание.

Вестникът, който има над 2 милиарда посещения на онлайн-страницата си месечно, е публикувал снимките, на които Желязков показва пред европейските си колеги българските евромонети по време на срещата на върха, на която трябваше да се реши дали могат да се използват замразените руски активи.

Заглавието на статията гласи: „ЕС среща на върха в борба за милиарди за Украйна… и изведнъж българският премиер идва с дребни монети“.

„Да се смееш ли, или да плачеш? Докато на срещата на върха на ЕС става дума за не по-малко от нужните 90 милиарда евро за Украйна и за споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Америка, българинът Росен Желязков идва с… дребните си пари. В главата му няма нищо друго, освен желанието да размахва пред възможно най-много колеги от ЕС чисто новите български евро-монети („стартов комплект“)“, пише вестникът.

Журналистите иронизират и снимките му със стартовия комплект с всички възможни камери и фотоапарати. „Нито председателят на Европейския съвет Антонио Коща, нито шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен успяха да се спасят от неговите „атаки““, пише вестникът.

И добавя остро: „На тях не им оставаше нищо друго, освен да запазят добър тон към странната сцена. И то при положение че точно българите бяха нанесли сериозен удар на ръководството на ЕС с писмо срещу планираното финансиране на Украйна чрез замразени руски милиарди, след като страната се присъедини към Белгия, Малта и Италия.“ „Професионалната усмивка на Коща по-скоро напомняше на кмет на малка община при връчване на нов маркуч на селската пожарна по време на летен празник, отколкото на председател на Европейския съвет по време на ключова среща на върха.“

Как ще продължи подкрепата за Украйна и какво ще стане със свободната търговия – на която германската икономика възлага толкова надежди – вече е без значение за българския премиер. Заради обвинения в корупция правителството му току-що е подало оставка и сега е само в оставка, не забравя да спомене още „Билд“.

Въвеждането на еврото от 1 януари беше силно оспорвано. Много българи се страхуват от скок на цените. Имаше масови протести, след като (междувременно оттеглени) бюджетни планове предвиждаха по-високи данъци и социалноосигурителни вноски, пише още в саттията.