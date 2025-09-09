09.09.2025 | 11:13

Властта готова за избори през април

Бойко Борисов иска нови избори и нов кабинет, но отново на партия ГЕРБ с техен премиер и министри

Нови избори и нов кабинет, но отново на партия ГЕРБ с техен премиер и министри. Това искал лидерът на партията и „обикновен депутат“ Бойко Борисов. Властта в негово лице обаче била готова за нови избори дори на минутата, но вотът трябвало да се проведе след 1 януари. За очакванията и подготовката на партията за ново ходене до урните разказаха депутати от формацията.

Според тях лидерът и екипът му били готови за предсрочни избори по всяко време, но Борисов вече оглеждал април месец идната година като хоризонт за провеждането на ново допитване до електората, дали ще се върже на поредните обещания. ГЕРБ виждали именно пролетния месец като подходящ за нов вот, тъй като партията вече се „уморявала“, по думите на депутати, да обяснява на актива си защо управлява с червени социалисти и с шебеците на Слави Трифонов.

Имало силен натиск от други политически сили, кадри на Бойко Борисов да преминават в редиците им с благи обещания за бъдещи реки от мед, масло и обществени поръчки.

Лидерът не давал и да се издума за предсрочни избори сега или наесен, тъй като настоявал неговият кабинет в лицео на Росен Желязков да направи първия евро бюджет на държавата. Погледът на ГЕРБ бил насочен към евентуален провокиран предсрочен вот през април догодина, но след великденските празници, които се очертава да „изядат“ 4 дни от месеца в полза на почивки и отпуски за нацията.