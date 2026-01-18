18.01.2026 | 9:42

Заловиха дрога за над €20 млн. на Лебешковски от „Наглите“

Братята отглеждали марихуана в апартаменти в ж.к. „Дружба“ и в лаборатории край Кюстендил и Перник

Братята Митко и Радослав Лебешковски, нашумели преди години като част от бандата за отвличане на богаташи с цел плащане на откуп „Наглите“, но впоследствие оправдани от съда за серията от 13 похищения, са собственици на заловените преди седмица 750 кила марихуана на граничния пункт „Капитан Андреево“. Това споделят ангажирани в разследването на наркотрафика.

Пратката марихуана от скъпия сорт „Холандец“ на пазарна стойност от над 20 милиона евро беше открита от митничарите на граничния пункт с Турция в края на миналата седмица, скрита сред кашони с прахосмукачки в тир, идващ от Полша. Разследването обаче е установило, че камионът, управляван от 49-годишен полски гражданин, е бил натоварен с дрога в складова база край София преди да продължи пътя си към Турция. Крайната дестинация на тира е била Истанбул.

Криминалист, ангажиран в разследването на случая, разкрива, че основните заподозрени за наркотрафика на марихуаната към Турция са Митко и Радослав Лебешковски. Според думите му през последните няколко години братята са се утвърдили като най-големите производители на леки наркотици в страната и захранят огромна част от пазара на марихуана в София, а и в други градове в България.

„Оперативни данни сочат, че Лебешковски притежават няколко апартамента в софийския квартал „Дружба“, в които техни подставени лица отглеждат марихуана в лабораторни условия. Братята имат и ферми за лека дрога в Кюстендилска и Пернишка област, а част от продукцията се изнася към Турция“, твърди столичен криминалист.

Само преди два месеца Радослав Лебешковски беше арестуван след сделка с 50 кила марихуана, която цивилен агент на ГДБОП под прикритие успял да договори със семейството от Кюстендил. Агентът научил от продавачите на марихуаната, че шеф на групата е Радослав Лебешковски. След като 50-те кила канабис били предоставени на агента под прикритие на паркинг на строителен магазин в софийския квартал „Люлин“, последвали арестите на четирима човека, сред които и на Лебешковски, който е с повдигнато обвинение като лидер на организираната престъпна група. Радослав обаче прекара само три дни в ареста, след което беше пуснат под парична гаранция от 10 000 лева от Софийския апелативен съд.

„Марихуаната, която беше купена от агент на ГДБОП под прикритие преди два месеца и задържаното количество от 750 килограма лека дрога на „Капитан Андреево“ са от една и съща реколта, заради което братята Лебешковски могат да се сдобият с ново обвинение за наркотрафик“, разкрива столичен криминалист.

Миналата пролет братята Лебешковски бяха арестувани при акция на МВР след подаден сигнал от Американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА) за влезли в България 160 килограма кокаин в товарен камион, тръгнал от Барселона на 3 януари 2025 г., който е бил разтоварен в склад на пловдивска фирма на 6 януари. Дрогата била скрита в апартамент и за нея са отговаряли Божидар Марков и Ивайло Петров. Кокаинът на стойност над 10 млн. лв. обаче е бил откраднат, заради което на 9 януари м.г. Божидар Марков и Ивайло Петров бяха отвлечени от бургаския кримибос Димитър Вълканов и впоследствие натоварени в черен мерцедес с германска регистрационна табела, шофиран от Митко Лебешковски. Неговият брат Радослав също бил в мерцедеса, който отвел похитените пазачи на кокаина Божидар Марков и Ивайло Петров до база на транспортна фирма в село Кривина. Оттогава Марков и Петров са безследно изчезнали, като битува версията, че те са ликвидирани от братята Лебешковски.

Въпреки това Митко и Радослав бяха освободени от съда след арестите си миналата пролет с мотив, че липсват категорични доказателства за вината им. Техният съподсъдим Димитър Вълканов пък избяга в Турция и се предаде в МВР след три месеца, след което беше освободен.

Имената на братята Лебешковски се свързват и с обвитото в мистерия изчезване на техните съпроцесници Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето от бандата за отвличания „Наглите“. Тримата бандити изчезнаха вкупом в началото на месец август 2025 г. и оттогава от тях няма нито вест, нито кост. Криминалистите откриха автомобилите на Културиста, Йожи и Релето паркирани един до друг, както и мобилните им телефони. Твърди се, че тримата от „Наглите“ са убити заради изчезналия кокаин за 10 млн. лв., като са били подмамени от човек, на когото вярват, да се явят на среща край пловдивското село Труд.

Според една от версиите тримата от „Наглите“ са ликвидирани от членове на турския клан „Далтон“, ръководен от Баръш Боюн, който миналото лято беше арестуван в Италия и обвинен от тамошната прокуратура в трафик на дрога отвличания и десетки поръчкови убийства, извършвани от групировката му в цяла Европа. Твърди се, че братята Лебешковски са прекарвали дрога от Европа към Турция за „Далтон“ и че също са имали издадени смъртни присъди от мафиотската групировка заради изчезналите 160 килограма кокаин, за чийто транспорт и логистика са отговаряли. Друга версия гласи, че Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето са отвлечени и убити по поръчка на похитен от „Наглите“ мастит наркотрафикант, който устроил кървава вендета за мъчителите си.

Според служител от МВР ченгетата отдавна са поставили под постоянно наблюдение братя Лебешковски с намерение да сложат край на наркобизнеса им, но до този момент Радослав и Митко съумяват да се измъкнат благодарение на благоразположени към тях съдии.

Според адвокатите на двамата братя от ж.к. „Дружба“ Митко и Радослав Лебешковски са тежко болни – първият имал шизоафективно разстройство, отключило се през 2010 г. покрай задържането му като част от бандата за отвличания „Наглите“, а Радослав имал поставени стентове, коронарна болест, хипертонично заболяване на сърцето, имунно заболяване и захарен диабет.

Източник: Уикенд