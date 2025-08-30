30.08.2025 | 10:28

Замесен ли е Павел Прасето в безследното изчезване на тримата от „Наглите“?

От Данчо Релето, Прокопи Културиста и Йожи няма нито вест, нито кост

Безследно изчезналите вкупом Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Релето, са били подмамени да се явят на тайна среща край Пловдив от своя съратник от бандата за отвличания „Наглите“ – Павел Петков – Прасето. Тази версия е сред основните, разследвани от криминалистите след мистериозното изчезване на тримата главорези.

Културиста, Йожи и Релето са в неизвестност от 11 август т.г., когато бяха обявени за издирване от семействата им.

Както вече бе отбелязано, изчезването на тримата от „Наглите“ е свързано с канал за трафик на кокаин от Испания към България и кражбата на 160 кг. кокаин от апартамент в София в началото на годината. За изчезването на дрогата на стойност над 10 млн. лв. се разбра тази пролет, след като свързаните с „Наглите“ братя Радослав и Митко Лебешковски бяха арестувани заради отвличането на Божидар Марков и Ивайло Петров, които е трябвало да охраняват кокаина.

Марков и Петров се водят безследно изчезнали от 9 януари т.г., а за последно са били засечени да се качват в мерцедес с германски регистрационни табели, шофиран от Радослав Лебешковски. Той и брат му закарали пазачите на дрогата в база в с. Кривина, а оттогава от Божидар Марков и Ивайло Петров няма нито вест, нито кост. Смята се, че двамата са били измъчвани, ликвидирани и накрая заровени някъде. Братята Лебешковски обаче бяха пуснати на свобода няколко дни слез задържането им – според думите им те били помолени от Марков и Петров да ги отведат до базата в с. Кривина, тъй като се налагало да се покрият по спешност, а оттам трябвало да ги вземат техни приятели.

Няколко независими един от друг източници твърдят, че Прокопи Културиста, Йожи и Релето също са били замесени в канала за трафик на кокаин от Испания към Турция през България и именно върху тях е паднало подозрението, че са откраднали 160-те кила дрога. Смята се, че кокаинът е бил задигнат от тримата от „Наглите“ и износен в Сърбия през ГКПП. „Стрезимировци“, а впоследствие пласиран на едро на белградска престъпна групировка.

Според оперативно постъпили данни в МВР, Павел Петков – Прасето от бандата за отвличания „Наглите“ също в участвал в канала за трафик на кокаин от Испания към Турция и навярно е човекът, който е подмамил Културиста, Йожи и Релето на смъртоносната за триото среща край с. Труд в Пловдив. Предположенията са, че и тримата са били убити още на 11 август вечерта, а телата им са заровени или захвърлени във водоем. За да стигнат до мястото на срещата, Наглите сменят возилата си, като използват автомобили на свои приятели. Мобилните телефони и на тримата са открити в паркираните едно до друго возила край с. Труд. Телефоните на Културиста, Йожи и Релето, са били с изцяло заличени данни и памет. Тримата от „Наглите“ обаче са взели със себе се документите си за самоличност, заради което не се изключва и версията, че те са организирали по спешност бягството си, за да не бъдат ликвидирани заради изчезналата дрога.

До този момент криминалистите от МВР не разкриват никакви детайли от разследването, но неофициално се твърди, че ченгетата все още на могат да открият Павел Петков – Прасето, за да го разпитат. Той е и основният заподозрян.

Твърди се, че Павел Прасето от години изпълнява ролята на диспечер на кокаинови пратки от Валенсия и Барселона, които влизат в България с тирове и впоследствие се отправят към Турция. През лятото на 2023 г. той беше арестуван в Испания и екстрадиран в България заради участието му в схема за препродажба на крадени на Иберийския полуостров автомобили у нас. Бандитът прокара няколко месеца под домашен арест и с електронна гривна на крака, след което тихомълком беше пуснат на свобода от съда.

В края на 2009 г. Павел Петков – Прасето беше сред 20-те първоначално арестувани при спецакцията на МВР и прокуратурата срещу бандата за отвличания на богаташи „Наглите“. Прасето се сдоби и с обвинителен акт, според който е участвал в отвличането на Ангел Бончев, съпругата му Камелия и Румен Гунински.

Ангел Бончев беше отвлечен на 22 май 2008 г. и държан окован във вериги в плен 51 дни. Похитителите му отрязаха 2 пръста, за да мотивират неговия партньор Гриша Ганчев да им плати поискан откуп от 5 милиона лева. Твърди се, че Прасето е отрязал пръстите на Бончев с лозарска ножица. Накрая бившият шампион по борба беше захвърлен край Княжево, след като извергите отвлякоха неговата съпруга Камелия, отишла да им предаде събраната сума от 395 000 евро. За да освободи съпругата си по нареждане на похитителите, Ангел Бончев дари сумата от 157 000 евро на фондацията за борба с рака на гърдата „Утре за всеки“. Тези пари не му бяха върнати никога, а жена му Камелия не издържа шока от преживяното и по-късно почина от онкологично заболяване, отключено покрай кошмарния трилър. Преди това обаче Камелия Бончева разпозна Павел Прасето като един от хората, които са я отвлекли.

Павел Петков обаче беше скандално оправдан като член на „Наглите“ въпреки солидните улики, които криминалистите бяха събрали срещу него. Това му даде основание да заведе дело с иск за общо 1,6 милиона лева за имуществени и неимуществени вреди.

Заради делото „Наглите“ той бил задържан незаконно 2 години и 4 месеца. Пред съда бившата му съпруга твърди, че на 22 декември 2009 г. спецчастите на МВР нахлули в дома им, разбивайки вратата, за да го задържат. Казва още, че двете им деца, тогава на 8 и 15 г., се изплашили. Докато бил зад решетките, Петков бил потиснат, плачел и споделял, че иска да се самоубие. Заради това жена му го напуснала и се развели. А в училище децата му били наричани „Наглите“. В крайна сметка Павел Прасето все пак успя да осъди България 10 г. след акция „Наглите“.

През лятото на 2019 г. съдия Нели Куцкова от Апелативния съд в София (днес пенсионерка) постанови, че Петков трябва да получи 15 000 лева за „страданията“ си плюс още 20 000 лева лихви.

Справка с криминалното досие на Павел Прасето, изготвена от МВР след задържането му като част от „Наглите“, установи, че възпитаникът на спортното училище в Ловеч извършва престъпления от 16-годишна възраст. Първият му сблъсък със закона е от 2 юли 1989 г. Тогава Прасето откраднал кола в село Горан. Заради непълнолетието си се отървал с условна присъда от 12 месеца с 3-годишен изпитателен срок.

През есента на 1990 г. полицаите го спипали да крие крадени телевизори в дома на дядо си в село Умаревци. Съдът обаче отново е бил милостив и Прасето отново се разминал с условна присъда.

През 2004 г. Районният съд в Севлиево осъжда Павел Петков като ятак на джебчии. Дават му 3.5 г. затвор и глоба от 2000 лв. за укриване на крадени вещи. Още докато тече съдебният процес, Прасето успява да задигне джипове в Стара Загора и Ловеч. Така прибавя още една присъда в актива си, този път постановена от Ловешкия районен съд. Осъден е само на 1 г. затвор, а след комулация на наказанията през 2007 г. Прасето е пратен да лежи 3,5 г. в Ловешкия затвор. После го местят във Велико Търново и в София

През май 2005 г. Петков е арестуван за въоръжен грабеж над тираджия в Плевенско и по обвинения за серия кражби на луксозни джипове БМВ-Х5 във Велико Търново и Стара Загора. При ареста му, случил се на магистрала „Хемус“, у него са открити 15 мобилни телефона с 20 сим карти, полицейски радиостанции, пари и декодери за автомобили. Впоследствие краден от Прасето джип беше открит в гараж до ловешкото училище „Васил Левски”.

Впечатляващ детайл от престъпната биография на Павел Прасето е, че той е бил част от „Наглите“, докато е изтърпявал осъдителна присъда в затворническото общежитие в Казичене. В хода на съдебния процес срещу бандата за отвличания се оказа, че Прасето е бил пускан тайно от затвора от полицая Йордан Костов. Ченгето подложило и наркобоса Васил Маникатов на „Наглите“ – освободил го тайно за два дни от пандиза в Казичене. Наркобосът Маникатов беше пуснат след две седмици в плен, след като жена му плати 300 000 евро на „Наглите“.

След като беше оправдан от съда като част от „Наглите“ през 2014 г., Павел Прасето беше арестуван по подозрения, че е участвал в отвличането на Лара, дъщерята на Евелин Банев – Брендо, но впоследствие беше освободен.

В ъндърграунда се твърди се, че през последните няколко години Павел Прасето е активен участник в канал за трафик на наркотици и че поддържа близки отношения с Прокопи Прокопиев – Културиста и Данчо Релето. Заради това мнозина са убедени, че именно човекът, подлъгал „Наглите“ за среща край Пловдив.

Източник: Уикенд