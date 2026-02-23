Започва чистка на областните управители на Борисов и Пеевски

Служебният министър.председател Андрей Гюров се заема още днес със смяната на областните управители, наследени от подалото оставка правителство на Росен Желязков. Това съобщиха източници от властта. Първото заседание на новото правителство е в 15:00 часа днес.

В прессъобщението си МС не публикува точния дневен ред. Но според изтеклата информация една от първите точки ще е назначаването на нови заместник-министри и кадрови рокади в областните управи в страната. Няма яснота кои областни управители евентуално ще бъдат сменени.

Служебното правителство положи клетва в четвъртък. То обяви като свой приоритет провеждането на честни избори. Но веднага се сблъска с първата си криза – оставка подаде именно министърът, натоварен за тях, Стоил Цицелков. Той се закани да съди всеки, който го е обвинявал, че в съдебното му досие има някакви проблеми. От кооалицията ПП-ДБ, с която се свързват няколко от служебните министри, включително и самият г-н Гюров, още миналата седмица призоваха за бързи рокади.

Андрей Гюров назначи първите зам.-министри

Първите заместник-министри на служебното правителство вече са назначени от премиера Андрей Гюров.

Наталия Ефремова и Румяна Петкова ще бъдат заместници на социалния министър Хасан Адемов. И двете са отлично познати в министерството. Наталия Ефремова беше зам.-министър в периода 2022-2023 г. и в мандата на предходния кабинет. Румяна Петкова също вече е била зам.-министър, а в периода 2017 – 2023 г. е била изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов също представи днес новия си политически кабинет, съобщиха от пресцентъра на министерството. Той ще има трима заместник министри – адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев. Тримата заместник-министър бяха представени на работна среща с директорите на дирекции в земеделското министерство, както и изпълнителните директори на агенциите по шапката на ведомството.

Завърналият се като спортен министър Димитър Илиев пък назначи за зам.-министри двамата, които бяха на същите постове и при предишното му пребиваване на III етаж в Спортната палата – проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров.

Когато беше в начело на ММС в правителството на Николай Денков бившият автомобилен пилот също разчиташе на Дашева – негов научен ръководител в НСА, и на Кацаров – негов бивш колега от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, където Илиев бе за кратко зам.-председател през 2022 г. при правителството на Кирил Петков.

Пак когато Илиев бе спортен министър в ММС бе открит и щат за трети заместник, който тогава не бе запълнен. Това стана едва при Иван Пешев (БСП), когато през юли 2025 г. за трети зам.-министър бе назначен Димитър Георгиев (БСП). Все още не е ясно дали Димитър Илиев ще се възползва от опцията да запълни третия щат за свой заместник.

Заместник-министър е назначен и в културното министерство – пианистът Виктор Стоянов. Той заема длъжността за трети път, като на този пост е бил през 2014 г., както и през 2023 и 2024 г.