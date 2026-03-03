03.03.2026 | 14:26

Защо Деян Илиев не е сред живите? Четири факта!

Обясненията на официалните медии за самоубийство е абсолютна лъжа, твърди групата "Ивайло Калушев"

Новосъздадената Фейсбук – страница във „Ивайло Калущев“ публикува интересен анализ, според който основният свидетел по мистерията „Петрохан“ Деян Илиев вече не е сред живите.

Публикуваме мнението, защото по всичко личи, че тази страница се администрира от хора, близки до мъртвите будисти:

Ако Деян беше жив, можеше да даде отговор правилния отговор на загадката „Петрохан“. Обясненията на официалните медии за самоубийство е абсолютна лъжа. Не е имало, няма и не може да има подобно нещо – членовете на една секта да извършат масово самоубийство БЕЗ ДА ОСТАВЯТ ОБЯСНЕНИЕ ЗАЩО ГО ПРАВЯТ!

Факт 1 – никога не е имало подобни масови самоубийства в секти

Да, имало е масови самоубийства, но винаги те са били подготвяни в продължение на години.

– Членовете и ръководителите винаги са оставяли обяснение защо предприемат подобна постъпка.

– На всички е било добре известно за какво се подготвят. – Никога самоубийството не е било задължително в сектите, както в случаят с 15 – годишното дете, което явно е било убито без съгласието на родителите му! Който не е съгласен за самоубийство се „наказва“ с изключване от сектата.

Факт 2 – Реакцията на Деян

Деян е бил посочен за заместник на Калушев. Той е знаел повече от всички други. Той би трябвало да знае отлично, че се готви самоубийство. За него не би трябвало да бъде изненада, да намери приятелите си умрели. Напротив, той щял е да се радва да ги види в подобно положение, защото те са постигнали целта си.

Вместо това Деян се паникьосва, изпада в ужас. Това не е човек – втори по важност в „сектата“, който е бил предупреден за предстоящо самоубийство. Неговата реакция – е реакция на всеки нормален човек, който вижда най близките си приятели убити по крайно жесток начин, който вижда хижата която е била тяхната крепост изгорена.

Факт 3 – показанията на Деян в полицията.

Деян е човекът който е предполагал, че ще получи някаква помощ или съдействие от полицията и държавата. А може би се е съмнявал в помощта на полицията? Факт е че той дава показания. Дали има цял видео запис на разпита му? Дали може да го видим? Поне от такъв запис на разпита му, ще може да се досетим какво е било станало.

Фактът, че Деян е изчезнал безследно след разпита е достатъчно добро доказателство, че теорията за масово самоубийство е безпочвена. Явно ИСТИНАТА е съвсем различна и обикновените хора НЕ ТРЯБВА ДА Я ЗНАЯТ! Едва ли хората убили 6 човека ще се замислят да добавят още една жертва в списъка с цел да прикрият истината. Затова шансовете Деян да е жив са съвсем малки. И ако е жив, значи Деян се е скрил в миша дупка и ако се покаже ще го самоубият отново.

Факт 4 – възможната Невъзможност

Има и друга възможна „Невъзможност – Деян Илиев да е човек на мафията, на ДАНС“. В такъв случай Деян трябва да изчезна завинаги и да продължи да живее с друго име.

Как иначе ще се покаже пред близките на шестимата убити? Те ще го разпитат и отново „голата истина“ за жестокото убийство ще излезе на повърхността. Медиите ще трябва да обяснят на хората, че Деян е от ДАНС. Всички далавери ще излязат на повърхността. Извършителите ще трябва да понесат наказанието си. Затова дори Деян да е от ДАНС, той вече е мъртъв и живее някъде другаде с друго име. Това ми се струва безкрайно невероятно!

Между другото аз се занимавам с източни философии и религии в продължение на повече от 50 години! Включително и будизъм. Знам че е НЕВЪЗМОЖНО ДА ИМА ПОДОБНО МАСОВО САМОУБИЙСТВО В КОЕТО И ДА Е БУДИСТКО РАЗКЛОНЕНИЕ!“