20.02.2026 | 19:45

Защо МВР позволи на свидетел №1 за „Петрохан” да избяга в Мексико?

Неясно е как този чутовен гаф е бил допуснат

Деян Илиев – мъжът, който подаде оригиналният сигнал за случилото се вечерта на 1 февруари в хижа „Петрохан” – избяга в Мексико.

Кой и защо позволи това най-ключовият свидетел по случая да напусне пределите на страната и да изчезне безследно? Илиев от години поддържа близки отношения с всички самоубити от предполагаемата секта на Ивайло Калушев и по тази причина информацията, с която разполага той, е жизненоважна за цялостното разследване по случая, който потресе България, пише „Уикенд“.

Остават важни въпроси. Защо от МВР не са отнели международния му паспорт? Защо поне не са го задължили да не напуска страната, докато продължава разследването? Това е огромен гаф от страна на органите на реда, който допълнително се утежнява от факта, че самият Деян е отказал категорично да отключи телефона си по време на разпита. Устройството все пак е било задържано от полицията, но отключването му ще е сложна задача, особено ако е определена популярна марка.

Ключовият свидетел е бил арестуван за срок до 24 часа и веднага, след като е освободен без обвинение, е напуснал България заедно с мексиканската си приятелка Лола, която също е била разпитвана, тъй като е била в колата с Деян, когато той е открил труповете и запалената хижа. Следите им могат да бъдат проследени до Испания, където са пристиганали със самолет, а след това са хванали първия полет за Мексико сити. От там вече те са в неизвестност. Ключовият свидетел е бил арестуван за срок до 24 часа и веднага, след като е освободен без обвинение, е напуснал България заедно с мексиканската си приятелка Лола, която също е била разпитвана, тъй като е била в колата с Деян, когато той е открил труповете и запалената хижа. Следите им могат да бъдат проследени до Испания, където са пристиганали със самолет, а след това са хванали първия полет за Мексико сити. От там вече те са в неизвестност.

Предполага се, че буквално се укриват в джунглата при свои приятели край Тулум. Има неофициална информация, че родните служби са потърсили подкрепа от мексиканските си колеги двамата да бъдат издирени, но това ще е изключително трудно.

Към момента е ясно, че Деян Илиев е осъществил първия си контакт с Ивайло Калушев, когато е бил на 16 години. Той е бил проблемно дете, залитнало по наркотиците и се е забъркал в престъпления. Поет е от „Ламата”, който успява да го откъсне от лошата среда и изглежда се превръща в любимецът му. Отрекъл е пред криминалистите да е имал сексуален контакт с Калушев, от който успява да се отдели при посещението им в Мексико, тъй като се запознава с Лола и решава да живее с нея.

Какво ще се случи в идните месеци не е ясно, но надеждите на разследващите е Деян Илиев да бъде издирен, където и да се намира в Мексико и да бъде екстрадиран, тъй като засега се оказва, че само той може да разкрие пълната истина за това какво се е случило между 31 януари и 2 февруари и какъв може да е мотивът за евентуалното самоубийство на тримата в Петрохан.