30.01.2026 | 17:44

Жоро Милионера, който открадна 1.5 милиона, харчи пачките в Кипър

Бившият военен Георги Енев, известен с удара на живота си от 2012 г., е забелязан да пазарува необезпокоявано в Никозия с млада рускоговоряща жена

Бившият военен Георги Енев, известен като Жоро Инкасото или Жоро Милионера, харчи сега на спокойствие откраднатите 1.5 милиона лева в Кипър. Той е забелязан от българи в големи търговски центрове в Никозия. Бил с добре оформена прошарена брада и придружаван от млада рускоговоряща жена – рускиня или украинка. Освен това тя знаела добре и гръцки.

Както е известно, в далечната 2012 година работещият като охранител и шофьор на инкасо автомобил в Пловдив Георги Енев успя да извърши удара на живота си. На 22 юни той бил на смяна с колегата си Манчо Юруков. Двамата превозват валута на три банки и няколко частни фирми.

Бъдещият милионер спира в в „Кючук Париж“ и кара колегата си да отиде за дюнери. Останал сам, той натиска газта докрай и изчезва. Спира на ул. „Петрова нива“ в същия квартал, където няколко дни по-рано е паркирал личната си кола – раздрънкан „Опел Кадет“. Прехвърля в него чувалите с парите, като в суматохата дори изпуска на земята дребна сума.

По-късно колата е открита до хижа „Академик“, близо до пловдивското село Храбрино. Свидетел го забелязва с голяма раница до чепеларското село Хвойна, но не приличал на планинар, защото се оглеждал предпазливо и подтичвал. По-късно иманяри обърнаха района, за да открият скритата раница с парите, но не намериха нищо.

Жоро Милионера с укрива две седмици и се предаде сам с малка раничка с тоалетни принадлежности и придружен от адвокат. Той така и не издаде къде е скрил парите, въпреки уверенията, че така ще намали значително присъдата си.

Психолози го определят като изключително психически овладян, сдържан, упорит и пресметлив.

Милионера получи 12-годишна присъда, но тъй като работи и беше пандизчия за пример излезе в края на април 2022 година, след почти 10 години зад решетките. Откраднатият милион и половина е бил основно във валута – евро, долари и швейцарски франкове. Как находчивият крадец е успял да прекара парите през границата и сега да ги харчи на воля знае само той.